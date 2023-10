O tyle wzrośnie inflacja po zniesieniu zerowego VAT-u na żywność. Ludwik Kotecki z RPP zdradza wyliczenia

Zerowy VAT na żywność jest elementem wprowadzanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy tarcz finansowych. Miały one za zadanie ograniczenie wpływu kryzysu gospodarczego i rosnącej inflacji, spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie. W ramach tarcz zamrożono ceny energii elektrycznej, gazu, czy właśnie – za zgodą Komisji Europejskiej – zniesiono VAT na większość produktów żywnościowych.

Inflacja w Polsce. Żywność drożeje

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,4 proc. Wynik jest zgodny z szybkim szacunkiem, który GUS opublikował pod koniec września.

Mimo zerowego VAT-u na żywność, w danych GUS dobrze widać, że wyraźnie drożeją żywność i napoje bezalkoholowe. W tej kategorii najbardziej podrożały warzywa – o 15,6 proc. soki owocowe i warzywne – o 15,4 proc. oraz kakao i czekolada – o 15,2 proc. Pieczywo podrożało o 10 proc., mięso o 7,6 (w tym wieprzowe zdrożało o 9,6, drobiowe staniało o 7 proc.).

Koniec tarcz to wzrost inflacji

Na ważny element wskaźników, które przestawia GUS, zwrócił uwagę członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Jak zaznaczył podczas Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, „nie wiemy, co będzie z zerowym VAT na żywność. Można zakładać, że w którymś momencie zostanie on zniesiony, być może z początkiem 2024 roku. (...) Tarcza była wprowadzana przy inflacji 8-9 proc., można spodziewać się, że na przełomie roku spadnie do 6-7 proc. Nie ma więc sensu tego ciągnąć dalej” .

Zdaniem członka RPP, zniesienie zerowego VAT-u na żywność może podnieść odczyt inflacji nawet o 0,9 punktu procentowego. „Do tego dochodzą taryfy na prąd i gaz, które zostały ustalone na poziomie nierynkowym. Gdyby ceny zostały podniesione o 60 proc., to byłby powrót do cen rynkowych, ale raczej zakładałbym wzrost o 20-30 proc”. – dodał.

