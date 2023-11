Ile powinna wynosić minimalna emerytura? Seniorzy wskazali kwotę

Od marca minimalna emerytura w Polsce wynosi 1588,44 zł brutto, na rękę jest to natomiast 1445,48 zł. By otrzymać świadczenie w takiej wysokości należy przepracować odpowiedni staż (20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn). W trudniejszej sytuacji są osoby, które takiego stażu nie wypracowały.

Ile powinna wynosić minimalna emerytura? Dwa razy więcej niż obecnie

Okazuje się, że z roku na rok przybywa w naszym kraju osób, które nie mają prawa do minimalnej emerytury. Jest ich obecnie ponad 365 tys., podczas gdy w 2011 roku było to niespełna 24 tys. osób, co oznacza, że w ciągu nieco ponad dekady nastąpił ponad piętnastokrotny wzrost. Najniższa emerytura, jaką obecnie wypłaca ZUS wynosi 1 grosz. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składkę za jeden dzień pracy na umowie-zleceniu.

„Fakt" zapytał seniorów, ile według nich powinna wynosić minimalna emerytura w Polsce. Według 7 proc. badanych powinno to być co najmniej 2 tys. zł na rękę, 17,4 proc. uważa, że powinno to być minimum 2,5 tys. zł netto. Najwięcej, bo aż 73,5 proc. jest zdania, że minimalne świadczenie powinno wynosić nie mniej niż 3 tys. zł netto.

Gazeta zwraca uwagę, że póki co, nie tylko nie ma co na taką emeryturę liczyć, ale można też zapomnieć o rekordowej waloryzacji w przyszłym roku, co ma związek z hamującą inflacją w naszym kraju. Waloryzacja – uwzględniając najnowsze odczyty inflacyjne – może wynieść w 2024 roku 11,9 proc. Wówczas minimalna emerytura wzrosłaby od 1 marca przyszłego roku z obecnych 1588,44 zł do 1777,46 zł brutto. Na rękę seniorzy otrzymywaliby 1617,48 zł. To prawie dwa razy mniej niż kwota, którą wskazano w badaniu.

