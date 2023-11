Kaufland przegrał z UOKiK w sądzie. Zapłaci gigantyczną karę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że spółka Kaufland Polska Markety wprowadzała konsumentów w błąd poprzez nieprawidłowe informowanie o kraju pochodzenia warzyw. Spółka ma zapłacić karę w wysokości 13,2 mln zł.

twitter

Kaufland przegrał z UOKiK

UOKiK wyjaśnia, że wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2020 roku. Prezes Urzędu stwierdził wówczas, że w sklepach sieci Kaufland konsumenci regularnie dostawali mylne informacje o tym skąd pochodzą warzywa, co wpływało na ich decyzje zakupowe.

– Wyrok sądu potwierdza, że obowiązkiem sieci handlowych jest rzetelne informowanie o sprzedawanych produktach. Nie ma wątpliwości, ze błędne oznaczanie kraju pochodzenia towarów narusza prawa konsumentów – skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Inspekcja Handlowa w od stycznia 2020 roku do czerwca 2021 roku przeprowadziła kontrole w 71 sklepach sieci Kaufland w całej Polsce, w tym w największych miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie i we Wrocławiu. Sprawdzono oznakowanie m.in. partii ziemniaków, papryki, cebuli, czosnku, kapusty, pietruszki, marchewki, selera, pomidorów, ogórków.

Nieprawidłowości w co trzecim sklepie

W toku kontroli nieprawidłowości związane z błędnym podawaniem kraju pochodzenia (zamieszczeniem innych informacji na wywieszce, a jeszcze innych na opakowaniu zbiorczym/jednostkowym) ujawniono w średnio co trzecim sklepie (było to 27 placówek Kaufland na 71 sprawdzonych w toku kontroli). We wszystkich sklepach sieci Kaufland, w których stwierdzono nieprawidłowości, łącznie skontrolowano 215 partii warzyw.

Czytaj też:

Gazprom wygrał z UOKiK. Nie zapłaci niemal 30 mld zł

. Czytaj też:

W Kauflandzie nie zapłacisz BLIK-iem. Mamy komentarz sieci