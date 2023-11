Posiadasz zniszczone banknoty? NBP radzi co zrobić

Choć w Polsce rośnie popularność płatności bezgotówkowych, wielu z nas wciaż płaci tradycyjnie. Warto przyjrzeć się trzymanym w portfelu banknotom bądź monetom i sprawdzić czy nie są uszkodzone/zniszczone. Być może nie wszyscy wiedzą, ale w takiej sytuacji sprzedawca ma prawo odmówić ich przyjęcia. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w okresie przedświątecznych zakupów, gdy płacimy gotówką np. na bazarkach.

Wymiana zniszczonego banknotu. Co wynika z zarządzenia NBP?

Przerwany banknot czy uszkodzoną monetę można wymienić. Taką możliwość daje zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) o numerze 31/2013 wydane 17 grudnia 2013 roku.

Wymiany można w dowolnym banku w Polsce lub w oddziale terenowym NBP. W przypadku gdy uszkodzenie nie jest znaczne, wymiana zwykle odbywa się od ręki. Możemy jednak usłyszeć odmowę. Dzieje się tak, gdy chcemy wymienić bardzo zniszczone pieniądze. Jak podaje serwis Interia.pl, takie egzemplarze przyjmowane są na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do NBP. Do wypełnienia wniosku trzeba podać podstawowe dane personalne oraz kontaktowe. Później powinniśmy otrzymać decyzję banku centralnego w sprawie wymiany uszkodzonych pieniędzy.

Uszkodzone pieniądze nie zawsze da się odzyskać w 100 proc. ich pierwotnej wartości. Jeśli posiadamy tylko część banknotu czy monety, otrzymamy jedynie 50 proc. wartości pieniądza. W niektórych przypadkach żaden zwrot nie będzie jednak możliwy.

Na otrzymanie 100 proc. wartości uszkodzonych pieniędzy możemy liczyć gdy zachowało się ponad 75 proc. powierzchni banknotu w jednym fragmencie, banknot został przerwany na kilka części (maksymalnie 9), które w sumie stanowią całość uszkodzonego banknotu,moneta jest w jednym kawałku lub w dwóch częściach – rdzeniu i pierścieniu.

Z kolei 50 proc. wartości uszkodzonych pieniędzy otrzymamy gdy zachowało się od 45 proc. do 75 proc powierzchni banknotu w jednym fragmencie zachowała się tylko jedna z dwóch części monety – rdzeń lub pierścień.

Kiedy nie możemy liczyć na wymianę?

Jeśli zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu w jednym kawałku, nie otrzymamy wymiany. Do podobnej sytuacji dojdzie, jeśli do banku przynieśliśmy kawałek jednego fragmentu monety – pierścienia lub rdzenia. W takim wypadku NBP nie tylko nie dokona wymiany na nowe, ale może też nie oddać przekazanych fragmentów. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przesłania pieniędzy do wymiany wnioskodawca się nie zgłosi, bank centralny dokona ich zniszczenia.

