„Zostawiliście to". Tusk z pretensjami do PiS ws. przewoźników

Podczas dzisiejszego expose premier Donald Tusk nawiązał do sytuacji polskich przewoźników, którzy protestują na przejściach granicznych z Ukrainą. Zarzucił poprzednikom zaniedbania w tym zakresie.

Tusk o sytuacji przewoźników

– Nie przypilnowaliście interesów polskich przedsiębiorców. Patrzę na was i nie mogę zrozumieć, uwierzyć, że mogliście kompletnie odstąpić od działania w czasie protestu na granicy ukraińskiej. Zostawiliście to. To jest istota działania państwa, kontrola granicy i pilnowanie interesów przedsiębiorców. Nie przypilnowaliście interesów polskich przedsiębiorców – powiedział podczas swojego wystąpienia szef rządu.

Tusk podkreślił, że przyszli ministrowie jego rządu „siedzieli całymi godzinami", żeby znaleźć rozwiązanie problemu na granicy. – Żeby nie stracili na tym ani polscy przedsiębiorcy, ani walcząca z Rosją Ukrainą – mówił premier.

Tusk zdradził, że takie rozwiązanie już jest, ale szczegółów nie podał.

Premier o przyszłości CPK

Ministrem infrastruktury w gabinecie Tuska będzie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Mówiąc o nowym ministrze premier wspomniał o CPK, podkreślając, że „żadna inwestycja w Polsce nie będzie inwestycją, która doprowadza do tragedii polskie rodziny".

– Odwiedziłem setki miejscowości przez te dwa lata. Prawie wszędzie spotykałem ludzi, którzy ze łzami w oczach mówili: Oni chcą nas wywłaszczyć, nie mówią kiedy, nie mówią za ile, nie mówią po co. To się skończy – zapewnił Tusk.

W dalszej części swojego wystąpienia premier podkreślił, że „przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny".

