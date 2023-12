Wigilia już jutro. Do której będą otwarte sklepy?

Wigilia już jutro. W wielu domach trwają gorączkowe przygotowania do świąt. W trakcie owych przygotowań często okazuje się, że coś trzeba dokupić, w związku z czym konieczne jest udanie się do najbliższego sklepu.

Do której sklepy otwarte w Wigilię?

Czy jutro sklepy będą otwarte? W tym roku mamy pod tym względem wyjątkową sytuację. Przyzwyczailiśmy się, że o ile w święta zakupów zrobić nie można, to 24 grudnia sklepy są otwarte, tyle że krócej. W 2023 roku Wigilia wypada jednak w niedzielę. Pierwotnie miała to być tzw. niedziela handlowa. Przypomnijmy, że od 2020 roku zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w jedną przed Wielkanocą i w dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem. Jedna z takich niedziel przypadała właśnie na 24 grudnia.

Jak wiadomo jednak, parlament przegłosował pod koniec listopada nowelizację ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. Zakłada ona, że w Wigilię sklepy będą zamknięte, a w zamian za to będzie możliwość zrobienia zakupów 10 grudnia. Wedle przyjętych przepisów nie jest to jednorazowa sytuacja. Jeśli zatem Wigilia przypadać będzie w niedzielę, to w tym dniu będzie obowiązywał zakaz handlu.

To oznacza, że jutro nie zrobimy zakupów w żadnym dyskoncie czy centrum handlowym. Czy to oznacza, że gdy nam czegoś zabraknie, to wszędzie pocałujemy klamkę? Niekoniecznie. Na ratunek przyjdą nam osiedlowe sklepy, czy Żabki. O godzinie otwarcie decyduje właściciel danego punktu, nie może być on jednak czynny dłużej niż do godziny 14.00.

Polacy podzieleni ws. zakazu handlu 24 grudnia

Z niedawnego badania panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że opinie Polaków w sprawie handlu w Wigilię są podzielone. 36 proc. respondentów przyznało, że chciałoby mieć możliwość zrobienia zakupów 24 grudnia, z czego co czwarty badany (24 proc.) uważa, że dzień handlowy powinien być krótszy. 43 proc. ankietowanych twierdzi natomiast, że sklepy w Wigilię nie powinny być otwarte. 21 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie opinii.

Z badania wynika, że aż 60 proc. Polaków uważa, że co do zasady sklepy nie powinny prowadzić działalności 24 grudnia. Przeciwnego zdania jest tylko 22 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie miało zdania. Pokazuje to, że większość z nas jest przeciwko robieniu zakupów w tym dniu, ale gdy mowa o najbliższej Wigilii to bardziej skłaniamy się do tego, żeby jednak mieć taką możliwość.

