Inflacja przestała spadać. Miało to wpływ na świąteczne wydatki Polaków

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie dla serwisu rp.pl, w którym zapytała Polaków, czy ograniczyli w tym roku wydatki na święta Bożego Narodzenia w związku ze wzrostem cen.

Większość Polaków ograniczała wydatki przed świętami

Twierdzącej odpowiedzi udzielilo 58,3 proc. respondentów, natomiast 33,8 proc. ankietowanych twierdzi, że w tym roku nie ograniczało wydatków na święta. Niespełna 8 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

– Wydatki świąteczne ograniczyło blisko 2/3 kobiet (64%) i częściej niż co drugi mężczyzna (52%). Częściej od ogółu badanych koszty związane ze Świętami ograniczają najmłodsi badani (65%) oraz mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (73%). Odsetek respondentów, którzy ograniczyli wydatki maleje wraz ze wzrostem dochodów (62% – badani o dochodach do 2000 zł netto, 44% – badani o dochodach przekraczających 5000 zł netto) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research, cytowana przez „Rzeczpospolitą".

Inflacja już nie spada

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w grudniu wyniosła 6,6 proc., czyli tyle samo co w listopadzie. Po raz pierwszy od marca inflacja nie spadła w ujęciu miesiąc do miesiąca. W lutym tego roku odnotowano rekordowe 18,4 proc., od marca do listopada inflacja spadała co miesiąc średnio o 1,4 punktu proc.

Wyhamowanie trendu spadku inflacji – jak zauważa dziennik – było spowodowane m.in. wzrostem cen paliw, spowodowanym wycofaniem się Orlenu z obniżki cen przed wyborami parlamentarnymi oraz w związku ze wzrostem cen żywności i napojów bezalkoholowych, które podrożały o 0,9 proc., a rok do roku o 7,3 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 grudnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Prezenty świąteczne. Kiedy trzeba zapłacić podatek?Czytaj też:

Hotel z „Kevina samego w Nowym Jorku” wciąż przyjmuje gości. Cena noclegu w święta jest zawrotna