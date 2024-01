Scania zamyka fabrykę. Pracę straci prawie 900 osób

Firma Scania Production Słupsk we wpisie podsumowującym 2023 roku podkreśliła, że „nie da się pominąć historycznej zmiany w strategii koncernu i decyzji o zakończeniu produkcji autobusów".

Scania o ostatnim autobusie

– W grudniu został zmontowany ostatni autobus. W styczniu powinien gotowy wyjechać do klienta. Będzie to 10413 autobus wyjeżdżający ze słupskiej fabryki – czytamy we wpisie firmy na Facebooku.

Jak przypomina Gazeta.pl, przy produkcji autobusów w Słupsku zatrudnionych było 847 pracowników. Decyzja o zamknięciu nie dotyczy jednak zakładu produkcji podwozi typu K w Kobylnicy koło Słupska. Tam praca odbywać się będzie normalnie (zatrudnionych jest tam ok. 200 osób).

O zamknięciu fabryki w Słupsku firma poinformowała pod koniec maja zeszłego roku. – Koncern Scania zdecydował o stopniowym wygaszaniu części produkcji i zamknięciu fabryki nadwozi autobusów w Słupsku – napisało przedsiębiorstwo w komunikacie.

Scania uzasadniała swoją decyzję „negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów”. – Segment autobusów mocno odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa i choć sytuacja na rynku stopniowo się normuje, tempo odbudowy jest niewystarczające – podano w komunikacie.

„Trudna decyzja"

Firma zapewniła, że wszyscy pracownicy objęci planowanymi zwolnieniami otrzymają należne prawem świadczenia. Poza świadczeniami wymaganymi przez prawo będą mogli skorzystać także z doradztwa zawodowego, szkoleń w celu nabycia nowych kwalifikacji zawodowych i innych działań podjętych dobrowolnie przez pracodawcę.

– To trudna decyzja poprzedzona szczegółowymi, licznymi analizami prowadzonymi na poziomie koncernu Scania. Musimy pożegnać część naszych pracowników z ciężkim sercem i ogromnym szacunkiem do ich dotychczasowej pracy. Rozpoczynamy rozmowy ze związkami zawodowymi. Zaproponujemy wsparcie dla zwalnianych pracowników oferując więcej niż wynika z przepisów prawa – powiedział Robert Eriksson, dyrektor zarządzający Scania Production Słupsk S.A.

Czytaj też:

Branża gier wideo w 2023 roku: zaskakująco dużo zwolnieńCzytaj też:

Zwolnienia w dużym banku. Pracę straci 1450 osób