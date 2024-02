Ruszają prace nad 13. pakietem sankcji. Premier zabrał głos

W weekend Komisja Europejska rozpocznie negocjacje z unijnymi krajami w sprawie 13. pakietu sankcji wobec Rosji. Ma on zostać przyjęty w drugą rocznicę inwazji tego kraju na Ukrainę.

Premier o 13. pakiecie sankcji

O nowy pakiet sankcji wobec Rosji pytany był dziś premier Donald Tusk. – Oczywiście my mamy własne postulaty, które dotyczą różnych rzeczy, choćby embarga na paliwo do elektrowni jądrowych. Co nie jest takie proste, bo, jak wiemy, wiele państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie jest równocześnie trochę uzależnionych od paliwa od elektrowni jądrowych, które pochodzi z Rosji – powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że „Polska zawsze była tym państwem, które dopominało się możliwie mocnych sankcji wobec Rosji". – Czy jestem optymistą, czy te postulaty polskie i tych innych najtwardszych — że tak powiem — państw będą spełnione, nie chcę wróżyć. Ale Polska na pewno będzie domagała się możliwie szerokiego zestawu w tym nowym pakiecie sankcji — zadeklarował Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że Polska będzie „cały czas jednak naciskać" na przekazanie zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz Ukrainy.

Na początku tygodnia polski dyplomata przekazał nieoficjalnie PAP, że Polska i państwa bałtyckie przygotowały wspólnie nowe propozycje sankcji sektorowych UE wobec Rosji. Wśród nich jest zakaz importu gazu LNG i zakaz importu aluminium z Rosji. Propozycja ma zawierać też zakaz transferu wiedzy, współpracy naukowej i finansowania badań naukowych w przypadku Rosji, dalsze środki mające na celu zwalczanie obchodzenia sankcji przez Moskwę, zaostrzenie sankcji w sektorze lotniczym oraz rozszerzenie listy zakazanych produktów wykorzystywanych do produkcji dronów.

Poprzedni 12. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji został przyjęty w grudniu zeszłego roku. Obejmował on m.in. zakaz bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów z Rosji.

