O jakiej pensji marzą Polacy? Wyniki badania mogą zaskakiwać

– Jaka pensja netto (na rękę) za wykonywanie pracy zawodowej byłaby dla Pana/Pani obecnie najbardziej satysfakcjonująca? – pytanie tej treści usłyszeli uczestniczy badania przeprowadzonego przez pracownię UCE Research na zlecenie Business Insider Polska.

Wymarzona pensja. Zaskakujące wskazania Polaków

Możliwe odpowiedzi zaczynały się od pułapu poniżej 2 tys. zł, a następnie wskazywały przedziały 2-3 tys. zł, 3-4 tys. zł i tak do powyżej 15 tys. zł. Odpowiedzi rozłożyły się w dość nieoczywisty sposób. Najwięcej wskazań (14,45 proc.) odnotował przedział 5-6 tys. zł netto, czyli ok. 6 tys. 850 — 8 tys. 300 zł brutto. Niewiele mniej, bo 13,67 proc. wskazywało na przedział 6-7 tys. zł netto. Co ciekawe, powyżej 15 tys. zł na rękę chciałoby zarabiać jedynie 6,1 proc. ankietowanych.

Po zsumowaniu kilku przedziałów niemal 46 proc. ankietowanych wskazało, że najbardziej satysfakcjonująca pensja netto zamknęłaby się w przedziale 4-8 tys. zł netto miesięcznie.

Twórcy badania zwracają uwagę na różne oczekiwania w tym zakresie, jeśli chodzi o płeć. Kobiety wyraźnie częściej wskazywały przedziały pomiędzy 3 tys. zł a 6 tys. zł podczas gdy dla mężczyzn odbicie widoczne jest w przedziałach od 4 tys. zł do 7 tys. zł. Wyraźnie rzadziej wskazania pań padały także na przedziały 9 tys. zł — 10 tys. zł oraz 10 tys. zł — 11 tys. zł. Dopiero najwyższy pułap "powyżej 15 tys. zł" kobiety wskazywały o 44 proc. częściej niż mężczyźni.

Przypomnijmy, że obecnie pensja minimalna wynosi 4242 zł brutto. Od lipca najniższe wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. Z kolei – jak pokazują najnowsze dane GUS – przeciętna płaca w gospodarce narodowej wyniosła w 2023 roku 7155, 48 zł.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię UCE Research dla Business Insider Polska w dniach 3-5 lutego 2024 r. metodą CAWI na próbie 1017 dorosłych Polaków.

