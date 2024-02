GUS podał ostatnią niewiadomą. Znamy prawdopodobną wysokość minimalnej emerytury

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł. Uwzględniając inflację przeciętne wynagrodzenie w całym 2023 roku wzrosło realnie o 1,1 proc. rok do roku przy inflacji średniorocznej 11,4 proc.

Dane są kluczowe dla emerytów i rencistów. Służą bowiem do wyliczenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Ile wyniesie minimalna emerytura?

Z wyliczeń dokonanych przez ekspertów wynika, że emerytury wzrosną w marcu o 12,1 proc. Wówczas – jak podaje Radio Zet – minimalna emerytura wzrosłaby z dotychczasowych 1588,44 zł brutto do 1780,64 zł brutto. Na rękę będzie to 1620,38 zł w porównaniu do 1445,48 zł. Podwyżka netto dla najniższego świadczenia wyniesie więc 174,90 zł.

Taka wysokość waloryzacji wynika z podstawienia wartości wyliczonych przez GUS do wzoru. Radio Zet zwraca jednak uwagę, że rząd ma pole manweru, by podwyżkę podnieść – może zdecydować o powiększeniu wagi członu realnego wzrostu płac. Ustawa mówi, że ma to być "co najmniej 20 proc." wskaźnika podanego przez GUS, można jednak uwzględnić jego większą część.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało niedawno odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się podczas debaty nad expose premiera Donalda Tuska w kwestii planowanej przez rząd waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku nie mniej niż 12,3 proc. Całkowity koszy waloryzacji świadczeń wyniósłby wówczas ok. 43,6 mld zł.

Czytaj też:

Przybywa osób bez prawa do minimalnej emerytury. Przerażające daneCzytaj też:

Waloryzacja rent i emerytur. Nowy rząd szykuje rewolucyjne zmiany