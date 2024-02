GUS podał dane dotyczące wynagrodzeń. Wiadomo, ile zyskają emeryci

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w ujęciu rocznym.

GUS podał dane dotyczące wynagrodzeń. Ile zyskają emeryci?

Przypomnijmy, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 roku wyniosło 6346,15 zł, zaś w 2021 roku było to 5662,53 zł. Uwzględniając inflację przeciętne wynagrodzenie w całym 2023 roku wzrosło realnie o 1,1 proc. rok do roku przy inflacji średniorocznej 11,4 proc.

Dane są kluczowe dla emerytów i rencistów. Służą bowiem do wyliczenia wskaźnika waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Z wyliczeń, których dokonał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.pl, emerytury wzrosną w przyszłym miesiącu o 12,12 proc.

– GUS podał dziś informacje o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku w stosunku do 2022 roku i wyniosło ono 1,1 procent. W konsekwencji ostatecznie emerytury zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji emeryckiej – 11,9 procent oraz o 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń, a więc 0,22 procent. Oznacza to, że emerytury od 1 marca wzrosną o 12,12 procent – podaje Juszczyk, cytowany przez TVN24.

Wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r.

GUS podał również, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale zeszłego roku wyniosło 7540,36 zł. To wzrost o 13,2 proc. w ujęciu rok do roku.

GUS podaje dwa rodzaje danych o wynagrodzeniach, oddzielnie dla przedsiębiorstw z minimum 10 pracownikami i oddzielnie dla całej gospodarki narodowej, w tym mikrofirm i sfery budżetowej. Te pierwsze ujawniane jest co miesiąc, a to drugie — raz na kwartał, co ma związek z terminami sprawozdawczości firm i instytucji do GUS.

