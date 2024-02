Waloryzacja emerytur coraz bliżej. Policzono, ile zyskają Tusk i Kaczyński

Po tym jak Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku, możliwe stało się wyliczenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym).

Waloryzacja od marca. Ile zyskają Tusk i Kaczyński

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie ogłosiło, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku 12,12 proc. To oznacza, że od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie z obecnych 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto, co oznacza wzrost o ok. 192 zł brutto. Z kolei przeciętna emerytura wynosząca teraz ok. 3300 zł brutto wzrośnie o ok. 400 zł brutto miesięcznie.

Jak zauważa „Fakt", planowana w tym roku waloryzacja procentowa premiuje osoby z wyższymi świadczeniami. One zyskają więcej, co doskonale widać na przykładzie polityków emerytów.

Gazeta przyjrzała się sytuacji dwóch najważniejszych polskich polityków, którzy jakiś czas osiągnęli wiek emerytalny. 67-letni premier otrzymuje trzy emerytury, w tym świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przeszedł na nie w 2022 roku i jak wynika z oświadczenia majątkowego, otrzymał wtedy 52 tys. 200 zł. Jeśli Tusk na świadczenie przeszedł od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, dostaje ok. 5 tys. 800 zł brutto miesięcznie. Dzięki waloryzacji może liczyć na ok. 700 zł brutto więcej co miesiąc do emerytury. Dziennik zwraca uwagę, że Tusk otrzymuje jeszcze unijną emeryturę (w 2022 r. było to ok. 283 tys. zł) i świadczenie z Belgii (1500 zł). Poza tymi świadczeniami, szef rządu pobiera również pensję premiera (ponad 20 tys. zł brutto).

Za sprawą marcowej waloryzacji premier może zatem liczyć na swoiste 700 plus. Więcej, bo niemal 1000 plus dostanie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Emerytura 74-letniego polityka wynosi ok. 8 tys. zł brutto. Za sprawą waloryzacji, ZUS będzie wypłacać byłemu premierowi ok. 970 zł brutto więcej. Jak wiadomo, lider do niedawna rządzącej formacji na polityczną emeryturę póki co się nie wybiera. Z racji pełnienia mandatu poselskiego, Kaczyński pobiera uposażenie w wysokości niemal 13 tys. zł brutto.

Czytaj też:

„Punkty zapalne” na linii Duda-Tusk? Nieoficjalne doniesienia o Radzie GabinetowejCzytaj też:

Dlaczego waloryzacja niższa niż zapowiadano? Ministerstwo wyjaśnia