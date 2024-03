Kaczyński dostanie „cichą podwyżkę". Powód jest jeden

W czerwcu tego roku Jarosław Kaczyński będzie świętował 75. rocznicę urodzin. Polityk niejednokrotnie zwracał uwagę, że wkroczy wówczaw w tzw. wiek kardynalski i będzie to dobry moment na polityczną emeryturę. W praktyce miało to oznaczać rezygnację z ubiegania się o przywództwo Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że Kaczyński formalnie kieruje partią od 2003 roku, wcześniej jej szefem był Lech Kaczyński (zrezygnował po wyborze na stanowisko prezydenta Warszawy).

Polityczna emerytura nie dla Kaczyńskiego

W ostatnim czasie okazało się jednak, że Kaczyński zmienił zdanie w kwestii ponownego kandydowania na fotel prezesa PiS. – Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru – powiedział Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

– Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany. Wcześniej oceniałem, że kierowanie partią do 2025 r. wystarczy – dodał.

Choć Kaczyński nie wybiera się na polityczną emeryturę, to z racji osiągnięcia wieku emerytalnego pobiera świadczenie z ZUS. Jak wynika ze złożonego pod koniec kadencji oświadczenia majątkowego, tylko w zeszłym roku prezes PiS otrzymał 74 tys. 71 zł i 78 gr. To oznacza, że miesięcznie Kaczyński otrzymywał ok. 8 tys. 230 zł emerytury brutto. Jak zauważa „Fakt", każdy miesiąc pracy oznacza dodatkowe składki, jakie trafiają na jego konto w ZUS z uposażenia poselskiego. To wynosi aktualnie 12 tys. 826 zł 64 gr brutto. Przez cztery lata na konto emerytalne w ZUS wpłynie dodatkowo ponad 120 tys. zł składek. Jeśli pod koniec kadencji Kaczyński wystąpi o przeliczenie, będzie mógł podnieść świadczenie o nawet 620 zł miesięcznie brutto.

Jak każdy emeryt, Kaczyński od 1 marca może liczyć na podwyżkę świadczenia. Tegoroczna waloryzacja to 12,12 proc. To oznacza, że ZUS od marca wypłaci lierowi PiS ok. 990 zł brutto miesięcznie więcej. Tylko w tym roku do portfela byłego premiera za sprawą waloryzacji wpłynie ok. 9 tys. 900 zł więcej.

Marzec to waloryzacja, kwiecień zaś oznacza dla seniorów wypłatę 13. emerytury. W tym roku świadczenie wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. „Trzynastka" w odróżnieniu od 14. emerytury przysługuje wszystkim osobom mającym prawo do wypłaty emerytury lub renty, niezależnie od kwoty otrzymywanego świadczenia. To oznacza, że trafi ona również do prezesa PiS.

Cicha podwyżka z ZUS

Na tym jednak nie koniec, bo od czerwca Kaczyński będzie objęty dodatkowym świadczeniem tzw. cichą podwyżkę z ZUS. „Fakt" przypomina, że zgodnie z przepisami, osobom, które ukończą 75 lat przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Po marcowej waloryzacji wynosi on 330 zł 7 gr. To oznacza, że w tym roku premier RP w latach 2006-2007 otrzyma o 2 tys. 310 zł 49 gr.

