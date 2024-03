Blisko 200 tys. pracowników otrzyma 1000 zł dodatku. Premier ogłosił

Podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk ogłosił przyjęcie ustawy gwarantującej wprowadzenie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników opieki społecznej. Szef rządu podkreślał, że sprawa dotyczy „elementarnej sprawiedliwości i bardzo mi leżała na sercu też osobiście".

1000 zł dodatku. Kto otrzyma?

– Na swojej drodze w ostatnich dwóch latach spotykałem głównie pracownice, ale też pracowników socjalnych, opieki społecznej w polskich samorządach. W sumie mówię tutaj o ok. 190 tys., no prawie 200 tys. osób – powiedział premier, cytowany przez Money.pl.

Tusk zwracał uwagę, że tego typu pracę wykonują głównie kobiety z wyższym wykształceniem i jest to „ciężka praca, czasami upokarzająca", gdyż pracownicy opieki społecznej byli w gorszej sytuacji materialnej niż osoby, którym mieli pomagać. Szef rządu zauważył, że „przygniatająca większość" zatrudnionych w tym sektorze otrzymuje minimalne wynagrodzenie (obecnie 4242 zł brutto). Dlatego – jak stwierdził Tusk – uparł się, żeby zarekomendować przygotowanie rozwiązania w tym zakresie.

Ustawa musi zostać teraz przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta. – To jest kluczowe, bo dopiero jak będziemy mieli podpisaną ustawę, to będziemy mogli wprowadzić w życie program. Na podstawie tego programu pracownice i pracownicy opieki czy pomocy społecznej otrzymają dodatek. Tak naprawdę będzie to podwyżka – tłumaczył Tusk.

O jakiej podwyżce mowa? Dodatek do pensji ma wynieść 1000 zł brutto. „Na rękę" pracownicy otrzymają ok.. 600-700 zł. Kwota różni się w zależności od charakteru zatrudnienia i placówki zatrudniającej.

Na dodatek – jak podaje Money.pl – mogą liczyć pracownicy m.in. ośrodków opieki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej (DPS), placówek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia (w tym te dla osób z zaburzeniami psychicznymi), całodziennych domów pomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla osób bezdomnych (w tym te z usługami opiekuńczymi), klubów samopomocy.

