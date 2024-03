Tusk o wakacjach od ZUS i Glapińskim. „Wniosek do Trybunału jest przygotowany”

Była to odpowiedź na pytanie dziennikarza. Szef rządu nie rozwijał tej myśli, ale dał do zrozumienia, że nie zapomniał o tym, że kilka miesięcy temu zapowiada, że doprowadzi szefa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem.

Tusk o wakacjach od ZUS dla przedsiębiorców

Wtorkowa konferencja prasowa była poświęcona zrecenzowaniu aktualnych prac rządu. Donald Tusk wyjaśnił, w jaki sposób działać będą tzw. wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Z rozwiązania będą mogły skorzystać firmy zatrudniające do dziewięciu osób (mikroprzedsiębiorcy) oraz samozatrudnieni.

– Zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie. Mikroprzedsiębiorcy mają prawdo do wypoczynku, tego wypoczynku urlopowego, i nie muszą być za to karani – mówił premier. – Te osoby będą mogły liczyć na urlop dla przedsiębiorcy – to jest miesiąc w ciągu roku. Wtedy nie trzeba będzie płacić składki ZUS, oprócz składki zdrowotnej, to jest inna kwestia, wiadomo.

Kwota składek ma być pokryta przez państwo.

Dla kogo wakacje od ZUS?

Premier zapowiedział, że z wakacji od ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku. – Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada – mówił.

Z wakacji składkowych nie będą mogły skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ministerstwo Rozwoju już wcześniej sygnalizowało, że przepisy trzeba napisać w ten sposób, by zapobiec tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Czekamy na konkrety, ale wcześniej zapowiedziano, że przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Poza tym przedsiębiorcy będą musieli składać deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiąc, w którym skorzystali z wakacji składkowych.

