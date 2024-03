Przełom ws. przywrócenia niedziel handlowych? Jest projekt

Liberalizacja ustawy ws. zakazu handlu w niedzielę była jednym z wyborczych haseł części ugrupowań, który zawiązały po wyborach koalicję. Różniły się one jednak co do szczegółów. Koalicja Obywatelska obiecywała przywrócenie wszystkich niedziel handlowych. Lewica miała w tej sprawie wątpliwości, zaś Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni zapowiadała wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu.

Będą dwie niedziele handlowe w miesiącu?

W czwartek posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że sklepy byłyby otwarte w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. – Składamy projekt ustawy przywracający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Jest to swego rodzaju kompromis między pełną liberalizacją handlu, a całkowitym zakazem – powiedział poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

Za pracę w ostatnim dniu tygodnia przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie. Dzień wolny za pracę w niedzielę, pracodawcy byłby zobowiązany dać pracownikowi 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

Warto przypomnieć, że proponowane przez Polskę 2050 zasady obowiązywały przez pierwsze dziewięć miesięcy funkcjonowania ustawy o zakazie handlu w niedzielę, między marcem a grudniem 2018 roku. Handel możliwy był wówczas w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku sklepy były otwarte już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 roku obowiązuje jedynie siedem niedziel handlowych w roku.

Polacy o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę

Tymczasem jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost" sprzed tygodnia, zniesienia zakazu handlu w niedzielę chce 46,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 36,1 proc. respondentów, a 17,8 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Dane te mogą zaskakiwać, gdyż w większości wcześniej przeprowadzonych sondaży, grupa zwolenników przywrócenia niedziel handlowych przekraczała 50 proc. Można zatem przypuszczać, że im dłużej zakaz handlu w niedzielę obowiązuje, tym bardziej Polacy się do niego przyzwyczajają.

Najbliższa niedziela handlowa przypada 24 marca, czyli w tym tygodniu.

Niedziela Palmowa. Czy sklepy będą otwarte?

