Złoto bije kolejny rekord. Według ekspertów będzie jeszcze lepiej

Złoto przebiło kolejną rekordową barierę. Dziś rano notowania kruszcu osiągnęły poziom 2288,09 dolarów za uncję. Złoto osiąga rekordowe poziomy nieprzerwanie od czwartku.

Złoto bije rekordy. Niebawem kolejny?

Eksperci podkreślają, że złoto niezmiennie traktowane jest przez inwestorów jako bezpieczna przystań. W ich ocenie trend wzrostowy będzie kontynuowany, a część analityków (m.in. Goldman Sachs Group) nie wyklucza, że w najbliższych miesiącach przebita zostanie bariera 2300 dolarów za uncję. Eksperci z JPMorgan Chase spodziewają się, że cena kruszcu może w tym roku dojść nawet do 2500 dolarów.

Popularność złota związana jest z eskalacją konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, co zwiększa niepewność geopolityczną. Banki centralne również zwiększają zakupy złota, co potwierdzają dane World Gold Council. W ostatnim kwartale zeszłego roku kluczowymi nabywcami były Turcja, Chiny i Polska (w listopadzie 2023 r. Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota do do 11.532 mln uncji). Analitycy rynku oceniają, że brakuje obecnie czynników, które mogłyby osłabić popyt na złoto, stąd pozytywne prognozy dotyczące dalszego wzrostu cen kruszcu.

Ostatnie wzrosty wiązane są z sugestiami Rezerwy Federalnej w USA, dotyczącymi możliwości obniżki stóp procentowych. Money.pl zwraca uwagę, że eksperci wyceniają obecnie 69 proc. prawdopodobieństwo, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe w czerwcu (jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia szanse były wyceniane na 64 proc.). Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell wskazywał w ostatnich wystąpieniach, że inflacja w USA osiąga satysfakcjonujący poziom.

Przypomnijmy, że z ostatnich danych Biura Statystyki Pracy (BLS), inflacja CPI wyniosła w lutym br. w USA 3,2 proc.

Czytaj też:

Rok 2023: w co inwestowaliśmy najchętniej?Czytaj też:

Rośnie popyt na samochody używane. Dealerzy biją rekordy sprzedaży