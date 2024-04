Będzie 6 mld euro. Pełczyńska-Nałęcz: „KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO”

„Przed chwilą KE zaakceptowała nasz pierwszy wniosek o płatność z KPO! Teraz czekamy już tylko na przelew. 6,3 mld euro powinno być w Polsce 15 kwietnia. Do przodu!” — napisała w mediach społecznościowych minister Pełczyńska-Nałęcz.

KE zaakceptowała wniosek na wypłatę 6 mld euro z KPO

Pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy Polska złożyła w połowie stycznia 2024 r., 1,5 roku od akceptacji przez KE polskiego Planu. W lutym Komisja wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego polskiego wniosku na 6,3 mld euro. Komisja informowała także, że kwota ta to 10,5 proc. środków polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a składają się na nią 2,69 mld euro grantów i 3,63 mld euro pożyczek.

Wczoraj Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że Polska chce złożyć kolejne wnioski o płatność i „naszą ambicją jest złożenie tuż, tuż po wakacjach (...) drugiego i trzeciego”.

Szefowa MFiPR przekazała, że pod koniec kwietnia Rada Ministrów zamierza przyjąć pakiet renegocjacyjny KPO, który następnie zostanie przesłany do Komisji Europejskiej. Konsultacje publiczne zrewidowanego KPO już trwają, a 8 kwietnia ma odbyć się wysłuchanie publiczne. Konsultacje potrwają do 15 kwietnia. W ramach aktualizacji KPO zrezygnowano m.in. z podatku od samochodów spalinowych i jest to obecnie "bardzo asertywnie" przez resort funduszy negocjowane z UE. Rewizja obejmuje 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO).

KPO podniesie ceny nieruchomości? To całkiem możliwe

