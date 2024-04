Bon turystyczny wróci? Jasna deklaracja ministra

Przypomnijmy, że bon turystyczny uruchomiono 1 sierpnia 2020 roku. Początkowo miał funkcjonować do końca marca 2022 roku, ale ostatecznie zdecydowano o jego wydłużeniu o rok. Świadczenie w wysokości 500 zł (w formie bonu) miało stanowić wsparcie dla rodzin (jego beneficjentami były osoby pobierające 500 plus), jak również dla poszkodowanej wskutek pandemicznych obostrzeń branży turystycznej (bon można było przeznaczyć na wycieczki czy noclegi jedynie w Polsce).

Gdy w marcu zeszłego roku bon turystyczny przeszedł do historii, co i rusz pojawiały się spekulacje o możliwości jego reaktywacji. W czasie kampanii wyborczej mówiono nie tylko o przywróceniu świadczenia, ale wręcz o jego rozszerzeniu (np. o seniorów). Owe spekulacje nie okazały się prawdziwe i wszystko wskazuje na to, że na powrót bonu turystycznego póki co nie ma szans.

Nitras o reaktywacji bonu turystycznego

Świadczą o tym słowa ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa. Polityk gościł dziś w programie „Graffiti” w Polsat News, gdzie pytany był m.in. o możliwość reaktywacji bonu turystycznego. Nitras przypomniał, że było to narzędzie zastosowane w pandemii, jako tarcza dla branży turystycznej.

– Państwo wydało na to grube miliardy złotych. Dzisiaj nie ma powodu, by do niego wracać – powiedział szef resortu sportu i turystyki. – Turystyka się odbiła, hotele są pełne, a branża turystyczna ma coraz lepsze wyniki – dodał.

Podobnej odpowiedzi udzieliło nam biuro prasowe resortu sportu i turystyki, gdy w połowie lutego pytaliśmy o ewentualny powrót świadczenia. – Uruchomienie projektu Polski Bon Turystyczny nastąpiło w sytuacji rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 i miało na celu umożliwienie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach oferty turystyki krajowej, a jednocześnie wsparcie przedsiębiorców turystycznych w trudnym pandemicznym okresie. Czas ograniczeń covidowych w prowadzeniu działalności gospodarczej zakończył się, a program PBT obowiązywał od lipca 2020 r. do końca marca 2023 r. – podało „Wprost" biuro prasowe Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Resort podkreślił jednak, że „analizuje możliwości prawne, finansowe i organizacyjne dotyczące różnego rodzaju form wspierania rozwoju turystyki krajowej".

Z danych przedstawionych przez ministerstwo pod koniec lutego w Sejmie wynika, że od sierpnia 2020 roku do marca 2023 roku wygenerowano łącznie ponad 4,4 mln bonów z czego aktywowano 88 proc. z nich. Łączna wartość wygenerowanych bonów sięgnęła ponad 3,6 mld zł. Wypłaty z bonów otrzymało ponad 28 tys. podmiotów z branży turystycznej na kwotę ponad 3,1 mld zł. Za pomocą bonów opłacono przede wszystkim usługi hotelarskie (56 proc.).

