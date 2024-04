Popularny kraj opóźni przystąpienie do strefy euro? Powodem inflacja

Prezes banku centralnego Bułgarii Dimitar Radew zapowiedział w rozmowie z agencją prasową BTA, że Bułgaria może opóźnić o kilka miesięcy Buwejście do strefy euro. Sofia ma przyjąć europejską walutę 1 stycznia 2025 roku. Powodem ewentualnego przesunięcia jest wyższa niż wymagają tego kryteria inflacja.

Bułgaria opóźni wejście do strefy euro?

Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że roczna inflacja w Bułgarii zmalała w marcu do 3,5 proc., ale to może nie wystarczyć do wejścia do eurolandu. Warunkiem jest taka inflacja, która nie może być większa o 1,5 punktu procentowego od trzech najlepszych krajowych wyników.

— Jeśli Bułgarii nie uda się spełnić w czerwcu kryterium inflacji i zrobi to później w tym roku, to jej wejście do strefy euro jest możliwe później niż od 1 stycznia 2025 i na obecnym etapie to jest bardziej prawdopodobny scenariusz — powiedział cytowany przez gazetę szef bułgarskiego banku centralnego.

Radew podkreślił, że polityka fiskalna władz Bułgarii odegra najważniejszą rolę. — Budżet powinien być antycykliczny, czyli inaczej mówiąc antyinflacyjny, a taki nie jest w tej chwil. Globalne doświadczenia, a także nasze własne wskazują, że można to osiągnąć poprzez skuteczne zarządzanie kosztami i działaniami kontrolnymi — powiedział prezes banku centralnego Bułgarii.

W jego ocenie sektor bankowy „osiągnął bardzo zaawansowany etap przygotowań, ma konkretne wyniki w zakresie ram instytucjonalnych, potencjału i logistyki”.

Przypomnijmy, że pierwotnie Bułgaria miała przystąpić do strefy euro wraz z początkiem tego roku. Zdecydowano się jednak na roczne przesunięcie. Miało to związek z faktem, iż nie spełniono szeregu wymagań niezbędnych do uzyskania członkostwa w strefie euro.

Polacy przeciwni euro

Ani w tym, ani w przyszłym roku do strefy euro nie przystąpi Polska. Perspektywa zastąpienia złotówki europejską walutą nie jest obecnie znana, gdyż brakuje w tej sprawie woli politycznej. Nie ma tej sprawie również entuzjazmu wśród Polaków, co pokazuje niedawny sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za przyjęciem w Polsce euro?", aż 61,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie", a jedynie co czwarty uczestnik badania udzielił twierdzącej odpowiedzi (26,1 proc.). 12,8 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

