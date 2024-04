Polacy o przyjęciu euro. Sondaż dla „Wprost" nie pozostawia złudzeń

W tym roku mija 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego z 2003 roku jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w naszym kraju euro. Nic się jednak w tej sprawie nie dzieje, co ma związek przede wszystkim z brakiem woli politycznej, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.

Jak do wprowadzenia euro podchodzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost".

Czy jest Pan/Pani za przyjęciem w Polsce euro?

Z badania wynika, że wobec przyjęcia wspólnej waluty jesteśmy dość sceptyczni. Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za przyjęciem w Polsce euro?", aż 61,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie", a jedynie co czwarty uczestnik badania udzielił twierdzącej odpowiedzi (26,1 proc.). 12,8 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.