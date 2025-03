Kursy walut 25 marca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Zmiany w dzisiejszych kursach najważniejszych walut. Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował w południe nowe dane. Wynika z nich, że we wtorek, 25 marca swój poniedziałkowy kurs utrzymał tylko dolar. Jeden dolar amerykański jest dziś ponownie po 3,86 zł. Podobnie kształtuje się cena franka szwajcarskiego. On również utrzymał wczorajszy poziom, czyli 4,38 zł. Za to nieco spadło euro. NBP wskazał jego wtorkową cenę jako 4,17 zł. Lekko spadł funt szterling, który kosztuje dziś 4,36 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 25 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,36 zł

funt szterling – 4,99 zł

Jak wczoraj kształtowały się kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 24 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 5,00 zł

Zestawienie zeszłotygodniowych kursów walut

Jak kształtowały się kursy w zeszłym tygodniu? Oto dane NBP dotyczące kursów walut w okresie od 17 do 21 marca 2025 r.

Kursy walut – piątek, 21 marca

dolar – 3,87 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,39 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – czwartek, 20 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – środa, 19 marca

dolar – 3,84 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – wtorek 18 marca

dolar – 3,81 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,33 zł

funt szterling – 4,96 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 marca

dolar – 3,83 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,34 zł

funt szterling – 4,97 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

