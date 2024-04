Luka VAT gigantycznie wzrosła. Ministerstwo podało dane

Minister finansów Andrzej Domański poinformował podczas konferencji prasowej, że w ubiegłym roku luka VAT „istotnie wzrosła". – Jest dla dla mnie niezwykle istotne, aby dalej uszczelniać system podatkowy, ale oczywiście także ułatwiać życie polskim przedsiębiorcom. Wiemy, że luka VAT w 2023 roku znowu istotnie wzrosła. Potrzebujemy nowych narzędzi do tego, aby system uszczelniać. Jednakże wartością nadrzędną musi być dla mnie i jest dbanie o stabilność prowadzenia obrotu gospodarczego w naszym kraju – powiedział szef resortu finansów.

Luka VAT na najwyższym poziomie od 8 lat

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2023 roku, czyli w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości luka VAT wzrosła do poziomu 15,8 proc., co oznacza najwyższy poziom od 2016 roku. Tymczasem – jak przypomina Business Insider Polska – zmniejszenie luki VAT było wielokrotnie wskazywane przez poprzednią ekipę jako dowód na skuteczną walkę z mafiami vatowskimi. Zgodnie z danymi resortu finansów, choć w istocie w latach 2015-2020 sukcesywnie malała, w ostatnich latach trend zauważalnie się odwrócił. W 2021 roku wynosiła 2,6 proc., a w 2022 roku 7,3 proc. To oznacza, że w ubiegłym roku luka VAT wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego.

W październiku zeszłego roku Komisja Europejska poinformowała, że luka w podatku VAT wyniosła w Polsce 3,3 proc. potencjalnych wpływów (1 694 mln euro) w 2021 roku.

Przyjęta w kwietniu 2023 roku przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 roku.

Tzw. luka VAT to różnica pomiędzy oczekiwanymi a uzyskanymi dochodami z tytułu tego podatku.

