Ile wynosi legendarna już luka VAT w Polsce? KE publikuje najnowsze dane

Premier Mateusz Morawiecki bardzo często wraca do tematu tak zwanej luki VAT-owskiej. Porównuje dokonania w celu zmniejszenia tego zjawiska, które dokonał kierowany przez niego rząd, do tego, co robił poprzedni gabinet, kierowany przez Donalda Tuska. Komisja Europejska właśnie opublikowała najnowsze dane.

Luka VAT w Polsce

Luka VAT-owska, to różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi dochodami z tytułu podatku od towarów i usług. Im większa jest luka, tym więcej podatku nie trafia do budżetu państwa, co świadczy o dużej liczbie oszustw podatkowych.

Komisja Europejska zajmuje się raportowaniem danych dot. luki VAT. Jak podano 24 października, dane za 2021 wskazują, że wyniosła ona w Polsce 3,3 proc. potencjalnych wpływów (1 694 mln euro). To właśnie tyle, zdaniem KE stracił polski budżet na oszustwach podatkowych.

"W ujęciu nominalnym ogólna luka VAT w UE zmniejszyła się o około 38 mld euro, z 99 mld euro w 2020 r. do 61 mld euro w 2021 r., co stanowi bezprecedensową poprawę w porównaniu z poprzednimi latami. Szereg państw członkowskich, takich jak Włochy (-10,7 punktu procentowego) i Polska (-7,8 punktu procentowego), odnotowało szczególnie znaczące spadki krajowych wartości luki VAT" – czytamy w komunikacie.

Wyliczenia KE vs. dane MF

Wyliczenia, które przedstawiła Komisja Europejska, są nieco mniej korzystne od tych, które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Różnica wynosi jednak zaledwie 0,2 punktu procentowego.

Przyjęta w kwietniu br. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r. Według przedstawionych szacunków Ministerstwa Finansów z kwietnia 2023 roku luka VAT w 2019 r. wyniosła 11,2 proc. potencjalnych wpływów, w 2020 r. – 9,3 proc., w 2021 r. – 3,1 proc. i w 2022 r. – 4,9 proc.

