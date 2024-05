Ustawa ws. cen prądu obniży inflację? Minister finansów zabrał głos

Od decyzji prezydenta zależy los ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Ustawa zakłada, że maksymalna cena prądu w drugiej połowie tego roku wyniesie 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych (wzrost z obecnych 412 zł za MWh) oraz 693 zł za MWh (tak jak dotychczas) dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Wysokość bonu energetycznego wynosić będzie 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych oraz 600 zł dla gospodarstw większych. Kwoty będą dwukrotnie wyższe w przypadku domów korzystających z ogrzewania elektrycznego. Maksymalna wysokość bonu wynosić będzie więc 1200 zł.

W tym tygodniu pracę nad ustawą zakończył parlament. W środę pracował nad nią Senat, zgłaszając do niej poprawki. Najważniejsza z nich przewiduje czasowe (od 1 lipca do 31 grudnia br.) zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej (wynosi w zależności od zużycia energii od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto). Wczoraj posłowie zaakceptowali senackie poprawki.

Ustawa ws. cen prądu obniży inflację?

Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego przyjęte przez Sejm poprawki obniżą inflację konsumencką w drugiej połowie tego roku o prawie 0,5 pkt. proc. – Przyjęte przez Sejm poprawki do ustawy ws. osłon dla odbiorców energii obniżą inflację CPI w Polsce w drugiej połowie 2024 r. o ok. 0,4 pkt. proc. – powiedział w rozmowie z PAP Biznes szef resortu finansów.

Z danych przekazanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że inflacja w kwietniu wyniosła 2,4 proc.

