Szymon Hołownia o CPK. „Zmieniłem zdanie"

W sobotę marszałek Sejmu, a zarazem lider Polski 2050 Szymon Hołownia zaprezentował strategię swojego ugrupowania dla rozwoju Polski. Opiera się ona na trzech filarach: "policentrycznym rozwoju, innowacyjnej gospodarce i wielkiej transformacji transportowej".

Hołownia zmienia zdanie ws. CPK

Hołownia odniósł się m.in. do planów rozwoju infrastruktury, w tym konieczności rozwoju sieci kolejowych. Przyznał, że choć był wcześniej sceptyczny wobec projektu CPK, to teraz zmienił zdanie.

– Liczba torów kolejowych eksploatowanych dziś jest mniejsza niż w 2004 roku. Nie ma mowy o rozwoju Polski bez nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej szybkie i sprawne przewożenie ludzi i towarów. Byłem bardzo sceptyczny wobec budowy CPK ze względu na bardzo wysokie koszty społeczne tego projektu. Zmieniłem zdanie, bo Polska jest ostatnim dużym krajem Unii bez towarowego i pasażerskiego hubu lotniczego i wydaje się, że da się ten projekt poprowadzić bez niszczenia ludziom życia – powiedział lider Polski 2050, cytowany przez Interię.

– Budowa dziesiątego największego lotniska w Unii Europejskiej nie jest megalomańskim projektem dla szóstej największej gospodarki w Unii – dodał.

Hołownia podkreślał, że fundamentem budowy CPK jest to, aby „nie niszczyć ludziom życia". – Do końca dekady musimy zbudować to lotnisko i szybką kolej między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Ale rozwój infrastruktury to nie mogą być tylko szybkie pociągi pomiędzy metropoliami. Rozwojowy cel na miarę polskich potrzeb i ambicji to "Polska 100-minutowa" – dojazd z każdego miasta województwa do regionalnej stolicy transportem publicznym w maksymalnie 100 minut. To naprawdę jest dziś w naszym zasięgu – mówił marszałek Sejmu.

Lider Polski 2050 zapowiedział, że do poparcia jego projektów będzie przekonywał koalicyjnych partnerów.

Polacy o budowie CPK

Z opublikowanego na początku maja sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków chce kontynuacji budowy CPK przez obecną ekipę. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?", twierdząco odpowiedziało 53 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

