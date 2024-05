Polacy o przyszłości CPK. Wyniki sondażu dla „Wprost"

Mijający tydzień upłynął pod znakiem dyskusji wokół przyszłości CPK. W poniedziałek „Gazeta Wyborcza" podała, że „budowa CPK w Baranowie za ponad 40 mld zł odłożona", wracają natomiast inwestycje na Lotnisku Chopina, którego przepustowość ma wzrosnąć z obecnych 20 do 30 mln pasażerów rocznie. Część samolotów ma być przeniesiona do Modlina, Radomia i Łodzi. Rozbudowa Okęcia ma kosztować ok. 2,4 mld zł i będzie finansowana ze środków własnych PPL oraz środków unijnych. Prace budowlane rozpoczną się w 2025 roku, a ich zakończenie planowane jest na rok 2029.

Publikacja wywołała burzę m.in. w serwisach społecznościowych. Maciej Wilk, były wiceprezes PLL LOT, obecnie szef stowarzyszenia „Tak dla CPK" napisał o „infrastrukturalnym zamachu stanu" i „absurdzie antyrozwojowej propagandy".

Poparcie dla budowy CPK wyrazili najwięksi przedsiębiorcy skupieni w Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych. „Wprost" dotarł do listu, który członkowie gremium wysłali do premiera Donalda Tuska. – Zwracamy się z wyrazem poparcia dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w sposób uwzględniający długoletnie, wielopokoleniowe potrzeby polskiej gospodarki, racjonalizm, transparentność i efektywność podejmowanych decyzji operacyjnych oraz maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorców będących wykonawcami projektu – czytamy w liście.

Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?

Co na temat przyszłości CPK sądzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Na pytanie "Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?", twierdząco odpowiedziało 53 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Z badania wynika, że kontynuacji budowy CPK częściej chcą mężczyźni (61 proc., wobec 45 proc. wśród kobiet).