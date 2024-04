Najwięksi polscy przedsiębiorcy piszą do Tuska. Chcą budowy CPK

„Zwracamy się z wyrazem poparcia dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w sposób uwzględniający długoletnie, wielopokoleniowe potrzeby polskiej gospodarki, racjonalizm, transparentność i efektywność podejmowanych decyzji operacyjnych oraz maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorców będących wykonawcami projektu” – czytamy w liście, który Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych wysłała do premiera Donalda Tuska.

Synthos, Maspex, Wielton i kilkanaście innych firm za CPK

Rada zrzesza największe polskie firmy, których ambicją jest ekspansja międzynarodowa i budowa silnych marek nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Należy do niej 19 znanych przedsiębiorstw, m.in. firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed, chemiczny Synthos, spożywczy Maspex, producent naczep Wielton czy okien dachowych Fakro.

„Centralny Port Komunikacyjny jako wielki punkt przesiadkowy i przeładunkowy jest projektem podnoszącym globalną konkurencyjność polskiej gospodarki, jak również przynoszącym szereg innych korzyści gospodarczych" – uważają sygnatariusze listu.

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że projekt nie jest politycznym przedsięwzięciem jednego z aktorów polskiej sceny politycznej, a koncepcją proponowaną i analizowaną od wielu lat. Trzydzieści pięć lat po rozpoczęciu demokratycznych i wolnorynkowych przemian w naszym kraju apelujemy o przyjęcie równie długofalowego podejścia do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski” – czytamy w liście RPPG do premiera Donalda Tuska.

CPK szansą dla polskich firm

Rada zwraca uwagę, że budowa CPK jest bardzo dużą szansą dla polskich firm.

„Warto przypomnieć, że koszty związane z budową CPK, rozbudową systemu kolejowego i drogowego, w dużej mierze związane są z inwestycjami, które zostaną poniesione w każdym scenariuszu rozwoju gospodarczego Polski. Znaczną część wykonawców stanowić będą polskie firmy, dla rozwoju których inwestycje publiczne związane z realizacją projektu mogą być kluczowe” – piszą przedsiębiorcy.

Według nich, budowa CPK to nie tylko szansa dla sektora budowlanego, ale również innych gałęzi gospodarki. Budowa CPK będzie stanowić impuls rozwojowy dla polskiego sektora lotniczego. To szansa na zwiększenie przepływu pasażerów, towarów, otwarcie nowej siatki połączeń, nowe inwestycje dla polskich przewoźników. A to wszystko może docelowo doprowadzić do wzrostu globalnej konkurencyjności polskich firm z wielu branż, m.in. lotniczej, transportowej czy logistycznej.

Pod listem podpisali się Grzegorz Piątkowski i Michał Broniewicz, kolejno prezes i wiceprezes zarządu RPPG oraz Ryszard Florek, właściciel firmy Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie oraz przewodniczący Rady Głównej RPPG.

Pełna treść stanowiska RPPG w sprawie budowy CPK poniżej:

