Rozbudują Okęcie za 2,4 mld zł. CPK nie wcześniej niż w 2035 r.

Ponad 2,4 mld zł kosztować będzie rozbudowa Lotniska Chopina w Warszawie. Inwestycja pozwoli zwiększyć przepustowość portu z 20 do 30 mln pasażerów rocznie. Zgodnie z planami, rozbudowany zostanie pirs północny, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się część non-Schengen. Zwiększy się liczba gate'ów, jak również pojemność terminala A.

Wielka rozbudowa lotniska Chopina

Rozbudowa Lotniska Chopina jest konieczna, ponieważ w ciągu najbliższych kilku lat liczba pasażerów korzystających z niego będzie rosła. Obecnie port obsługuje ok. 20 mln pasażerów rocznie, a w 2029 r. ma ich być już ponad 30 mln.

„Lotnisko Chopina zostało zaprojektowane na 12 mln pasażerów rocznie. Obecnie korzysta z niego ok. 20 mln pasażerów. W ciągu najbliższych 15 lat liczba pasażerów na Lotnisku Chopina może wzrosnąć do 30 mln rocznie. Aby to umożliwić, konieczna jest rozbudowa lotniska” – powiedział wiceminister infrastuktury Marcin Horała

Miliardowa rozbudowa

Rozbudowa Okęcia ma kosztować ok. 2,4 mld zł i będzie finansowana ze środków własnych PPL oraz środków unijnych. Prace budowlane rozpoczną się w 2025 r., a zakończą w 2029 r. W ramach rozbudowy planowane jest przebudowanie terminala A i budowa nowego terminalu C.

„Lotnisko Chopina to nasz narodowy port lotniczy. Jest to także jeden z największych węzłów przesiadkowych w Europie Środkowej. Rozbudowa lotniska jest niezbędna, aby Warszawa mogła się dalej rozwijać” – podkreślił Horała.

Zaznaczył, że projekt rozbudowy Lotniska Chopina został już zaakceptowany przez Komisję Europejską. Na realizację inwestycji rząd planuje przeznaczyć również środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Rozbudowa Lotniska Chopina to ważna inwestycja dla Warszawy i całego kraju. Dzięki niej stolica będzie mogła nadal się rozwijać i przyciągać zagranicznych inwestorów – podsumował Horała.

Rozbudowa Okęcia a budowa CPK

Wiceminister zaznaczył, że rozbudowa Lotniska Chopina nie wyklucza budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Ten ma jednak szansę powstać najwcześniej w 2035 roku. Zdaniem przedstawicieli nowego rządu, podawana przez poprzednie władze data uruchomienia CPK (2028 r.) "była myśleniem życzeniowym".

„CPK to zupełnie inna inwestycja. CPK będzie obsługiwał przede wszystkim loty dalekodystansowe, natomiast Lotnisko Chopina będzie obsługiwało loty krótko- i średniodystansowe. Rozbudowa Lotniska Chopina jest niezbędna do tego, by Warszawa mogła dalej się rozwijać i byśmy mogli konkurować z innymi europejskimi miastami” – podkreślił Marcin Horała.

