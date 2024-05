Prezydent: Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny

Podczas spotkania z mieszkańcami Konina prezydent Andrzej Duda powiedział, że CPK jest z jego perspektywy kluczową inwestycją. – Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny, który jest także blisko państwa i będzie stanowił dla was bardzo odczuwalną, w sensie najbardziej pozytywnym, nową formę otwarcia się na świat – powiedział prezydent.

CPK niezbędne dla rozwoju Polski?

Zdaniem głowy państwa, dzięki CPK „będą mogły przylatywać do nas największe samoloty, będziemy mieli hub przeładunkowy, przesiadkowy, będziemy mieli impuls rozwojowy". – Ale przede wszystkim będziemy mieli także dodatkowo wzmocnione strategiczne bezpieczeństwo – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zwracał uwagę, że na tak dużym lotnisku będą mogły lądować największe wojskowe samoloty transportowe. Po to, by – jak mówił Duda – „w przypadku zagrożenia mogli przylecieć tutaj nasi sojusznicy, żeby mogli tu przylecieć żołnierze, żeby mógł tu przylecieć dodatkowy sprzęt do obrony Rzeczypospolitej, do obrony NATO". – To jest fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa – podkreślił prezydent.

Duda przekonywał, że CPK, razem z całą związaną z nim infrastrukturą komunikacyjną, drogową oraz kolejową, jest dla rozwoju Polski niezbędny. – Tutaj, w centralnej Polsce, między Koninem a Warszawą, musi powstać wielkie lotnisko i trzeba robić wszystko, żeby powstało. Ono jest w Polsce niezbędne, podobnie jak niezbędny jest rozwój naszych portów morskich – powiedział prezydent.

O przyszłości CPK wypowiedziała się w ostatnich dniach również druga osoba w państwie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał, że zmienił w tej kwestii zdanie.

– Byłem bardzo sceptyczny wobec budowy CPK ze względu na bardzo wysokie koszty społeczne tego projektu. Zmieniłem zdanie, bo Polska jest ostatnim dużym krajem Unii bez towarowego i pasażerskiego hubu lotniczego i wydaje się, że da się ten projekt poprowadzić bez niszczenia ludziom życia – powiedział Hołownia.

– Budowa dziesiątego największego lotniska w Unii Europejskiej nie jest megalomańskim projektem dla szóstej największej gospodarki w Unii – dodał.

Polacy o CPK

Z opublikowanego na początku maja sondażu agencji SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków chce kontynuacji budowy CPK przez obecną ekipę. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?", twierdząco odpowiedziało 53 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

