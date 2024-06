Wymarzony początek wakacji dla pracowników Lidla. Jest czego zazdrościć

1 lipca po raz drugi w tym roku wzrośnie – z dotychczasowych 4242 do 4300 zł brutto – płaca minimalna. Od tego dnia wzrosną również wynagrodzenia pracowników Lidla. Szczegóły podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Pracownicy Lidla z podwyżkami

Wraz z początkiem następnego miesiąca początkujący pracownicy Lidla będą zarabiać od 4750 zł brutto do 5700 zł. Już po roku jednak pracodawca gwarantuje im wzrost płacy do poziomu od 4950 zł brutto do 5900 zł brutto, a po dwóch latach stażu do poziomu od 5150 zł brutto do 6150 zł brutto.

Wynagrodzenie członków załogi magazynów należących do Lidla wyniesie od lipca od 5200 zł brutto do 5850 zł brutto. Dotyczy to osób rozpoczynających pracę. Po roku pensja wzrośnie do poziomu od 5500 zł brutto do 6100 zł brutto, a po dwóch latach wyniesie od 5750 zł brutto do 6400 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów Lidl mogą od lipca liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7400 zł brutto, przy czym o wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Sieć wskazuje, że wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy.

Powyższe dane wskazują, że Lidl zaproponuje początkującym pracownikom wynagrodzenie w najgorszym wypadku o 450 zł przekraczające płacę minimalną.

Jakie benefity?

Sieć podkreśla, że poza podwyżkami, pracownicy mogą liczyć na szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Chodzi m.in. o prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki osób do 25. roku życia.

Czytaj też:

Poszłam do Lidla po produkty na obiad. Wydałam mniej niż 15 zł, a najadła się cała rodzinaCzytaj też:

Wyjątkowa akcja Lidla przed mistrzostwami Euro 2024. Klienci mogą dostać darmowe bilety