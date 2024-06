Znana sieć meblowa zaatakowana przez hakerów. Co z danymi klientów?

Hakerzy zaatakowali znaną sieć meblową w Polsce. Choć dziś system sklepowy działa już poprawnie, to nie daje pewności, że wszystkie dane klientów Agata Meble są bezpieczne. Atak miał miejsca zarówno na sklepy stacjonarne, jak i ten online. Nieważne, w jaki sposób robiliście zakupy w tej firmie i tak powinniście uważać.

Agata Meble ostrzega klientów

„Prosimy klientów o zwracanie uwagi na potencjalne nieznane telefony lub wiadomości e-mail mogące mieć na celu na przykład pozyskanie danych, lub wyłudzenia” – poinformowali przedstawiciele sklepu. Dodano też, że zgodnie z procedurą bezpieczeństwa weryfikowane są informacje czy nieuprawniony podmiot uzyskał dostęp do danych klientów. Ci mogli otrzymać nasze imię, nazwisko, adres, telefon czy e-mail. Zauważono, że niezależnie od rezultatu tej weryfikacji trzeba być bardzo ostrożnym.

Dla niektórych klientów sam fakt, że osoba, która do nich dzwoni, zna dokładnie ich dane, już może być powodem do tego, by zaufać rozmówcy i dać się namówić na kliknięcie jakiś link czy skorzystanie z innych dziwnych propozycji. Warto pamiętać, że dziś oszuści wymyślają ciągle nowe metody działania, tak, by nieustannie mogli zarabiać na ludzkiej naiwności czy zabieganiu.

Oprócz opublikowania oświadczenia na stronie internetowej sieć sklepów Agata Meble wysyła również listy do klientów, którzy mogli zostać dotknięci atakiem. W pismach tych informuje, że nie ma pewności, czy dane rzeczywiście zostały skradzione, ale zaleca przyjęcie takiej możliwości.

Hakerzy atakują polskie sklepy

Niestety to nie pierwszy incydent tego typu, do którego doszło w ostatnim czasie. Niedawno ofiarą ataku hakerskiego padła też sieć spożywcza Polomarket. Niedługo po tym jak dane klientów miały zostać wykradzione, niektórzy skarżyli się, że są nękani dziwnymi telefonami. Sieć również ostrzegała wszystkich przed niebezpieczeństwem i zalecała ignorować podejrzane wiadomości.

