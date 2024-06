Niemcy gotowi zrezygnować z gotówki? Chcą nawet zmian w prawie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie cyfrowe Bitkom, aż 98 proc. Niemców przynajmniej od czasu do czasu płaci bezgotówkowo.

Sklepy, które nie dają klientom możlliwości płacenia w inny sposób niż gotówką, mogą mieć pod górkę. Z badania wynika, że aż trzy czwarte respondentów (76 proc.) twierdzi, że przeszkadza im sytuacja, gdy nie mogą przy kasie zapłacić drogą cyfrową. Niewiele mniej, bo 73 proc. domaga się wręcz wprowadzenia prawnego obowiązku oferowania co najmniej jednej opcji płatności elektronicznej.

Nie zaskakuje fakt, że największymi orędownikami wprowadzenia prawnego obowiązku płacenia np. kartą są osoby młode. Ale postulat ten spotyka się również z wysokim poparciem również w grupie 65 plus. Jak wspomniano, aż 98 proc. Niemców od czasu do czasu dokonuje płatności bezgotówkowych. Warto podkreślić, że wśród osób starszych odsetek ten sięga 93 proc.

Różnice występują natomiast, jeśli chodzi o sposób płatności zbliżeniowej. 83 proc. osób w wieku od 16 do 29 lat korzysta ze smartfona lub smartwatcha. W gronie badanych w wieku 30-49 lat czyni to 75 proc., ale już wśród osób w wieku powyżej 65 lat było to jedynie 18 proc.

Niemcy coraz rzadziej korzystają z gotówki

Badanie pokazuje, że nasi sąsiedzi coraz rzadziej korzystają z gotówki. Przyznaje się do tego aż 80 proc. ankietowanych, a 62 proc. przekonuje, że nie brakowałoby im gotówki.

– Elektroniczne płatności są szybkie, wygodne, bezpieczne i ostatecznie również efektywne dla firm – podkreśla szef Bitkom Ralf Wintergerst, cytowany przez serwis dw.com. – Klienci powinni sami decydować, w jaki sposób chcą płacić, a ta swoboda wyboru powinna być w Niemczech wszędzie oczywistością – dodaje.

Stowarzyszenie Bitkom przeprowadziło badanie w maju na reprezentatywnej grupie 1005 osób.