Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Stawka królowej gatunku zaskakuje

Choć wraz ze zmianami kadrowymi w TVP praktycznie zniknęli z telewizji, nie przekłada się to na spadek ich popularności. Gwiazdy disco polo, bo o nich mowa mają dziś o wiele więcej możliwości zaistnienia niż w latach 90-tych, gdy o ich być, albo nie być świadczyła obecność w kultowym „Disco Relaxie".

O popularności wykonawców disco polo świadczą m.in. miliony wyświetleń ich piosenek w serwisach internetowych, duża rzesza obserwujących w social mediach, wreszcie tłumy na koncertach. Serwis Bankier.pl sprawdził, jakie stawki za występ biorą najpopularniejsze gwiazdy. Okazuje się, że w niektórych przypadkach są to kwoty sięgające nawet 50 tys. zł.

Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Zenek i Sławomir na czele

Z danych Agencji Artystycznej Luxart, które przytacza portal wynika, że najlepiej zarabiającym wykonawcą jest legendarny Zenek Martyniuk, lider grupy Akcent. Wskazana stawka za występ to aż 45 tys. zł. Martyniuk nieznacznie wyprzedza wykonawcę wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem", czyli Sławomira (44 tys. zł). Podium zamyka grupa Weekend. Wykonawcy hitu "Ona tańczy dla mnie" za występ życzą sobie 35 tys. zł. Podobną kwotę trzeba zapłacić grupie Piękni i Młodzi. Na dalszych miejscach zestawienia znaleźli się tacy wykonawcy jak: M.I.G. (32 tys. zł), Skolim (30 tys. zł), Classic (28 tys. zł), Playboys (28 tys. zł), After Party (27 tys. zł). Kultowy zespół Bayer Full bierze za występ 26 tys. zł.

Daleko w rankingu znalazła się Shazza. Stawka, którą trzeba zapłacić za występ królowej disco polo to 17 tys. zł. Może to wynikać z faktu, że autorka takich hitów jak "Bierz co chcesz", czy "Egipskie noce" trzyma się dziś nieco na uboczu.

– Honoraria artystów disco polo ustalane są na bieżąco z poszczególnymi gwiazdami. Każdy event wyceniany jest indywidualnie. Zwykle wyższe stawki obowiązują na dużych imprezach plenerowych, a nieco niższe na kameralnych imprezach, jak uroczystości firmowe czy wesela. Na nie też można zaprosić nasze gwiazdy – komentuje cytowany przez Bankier.pl Michał Grzywacz, właściciel Agencji Koncertowej Luxart, podkreślając, że wskazane powyżej stawki są orientacyjne.

