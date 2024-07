Ambitne plany Biedronki. Chce uruchomić najwięcej sklepów od dekady

Jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, Jeronimo Martins Polska chce otworzyć jeszcze w tym roku aż 230 nowych Biedronek. Spółka ujawniła w sprawozdaniu finansowym za zeszły rok, że w 2024 roku planuje przeznaczyć ok. 1,21 mld zł na remonty sklepów i centrów dystrybucyjnych oraz „otwarcie ponad 230 sklepów". Tymczasem – jak przypomina portal – jeszcze w marcu Jeronimo Martins podawała, że ma w planach otwarcie w tym roku 130-150 Biedronek.

Skąd tak znaczące różnice? Portal uzyskał w biurze prasowym portugalskiej sieci informację, że tym razem chodzi wyłącznie o nowe otwarcia, bez odejmowania sklepów, które zostaną zamknięte, co oznacza, że nie jest to liczba w ujęciu netto.

– Będziemy nadal realizować plan inwestycyjny, skupiając się na rozbudowie i modernizacji sieci sklepów, aby zapewnić polskim konsumentom lepsze doświadczenia zakupowe. Planując budżet inwestycyjny na rok 2024 założyliśmy kwotę, która pozwala na inwestycje na poziomie nawet 230 placówek – informuje biuro prasowe Biedronki.

Przedstawiciele sieci podkreślają, że finalna liczba otwarć w tym roku zależeć będzie od przebiegu procesów inwestycyjnych w konkretnych lokalizacjach.

Biedronka otworzy najwięcej nowych sklepów od dekady?

Serwis zwraca uwagę, że gdyby w bieżącym roku otwarto 230 nowych Biedronek byłby to najlepszy wynik od 2013 roku, gdy uruchomiono aż 280 nowych sklepów. W zeszłym roku doszło do otwarcia 203 nowych placówek, a we wcześniejszych sześciu latach uruchamiano rocznie po ok. 120-160 nowych dyskontów.

2023 rok Biedronka zamknęła z 3569 sklepami. W pierwszym kwartale tego roku uruchomiono 28 nowych placówek. Wydaje się zatem, że do końca tego roku sieć bez problemu przekroczy granicę 3700 sklepów.

Jednocześnie Biedronka ma w planach zamknięcie w tym roku ok. 80-100 sklepów, co również byłoby rekordem. W ostatnich latach liczba likwidowanych placówek nigdy nie przekroczyła 45 w skali roku. W roku ubiegłym zamknięto 29 dyskontów.

