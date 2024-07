Biedronka zmienia godziny otwarcia. W tych miejscach zakupy zrobisz nawet o 4:30

W związku z sezonem wakacyjnym, sieć sklepów Biedronka zdecydowała się wydłużyć godziny otwarcia swoich placówek w popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Turyści przebywający nad morzem oraz w górach będą mieli teraz możliwość robienia zakupów przez całą dobę, co z pewnością ułatwi im planowanie wakacyjnych aktywności.

Biedronka czynna całą dobę

Od teraz, w kilku miejscowościach sklepy Biedronki będą czynne przez 24 godziny na dobę przez sześć dni w tygodniu. Wyjątek stanowi tydzień kończący się 25 sierpnia, gdyż wówczas przypada niedziela handlowa. W tym tygodniu sklepy będą otwarte non-stop, łącznie z niedzielą.

Pełna lista sklepów Biedronki otwartych przez całą dobę obejmuje następujące lokalizacje:

Darłowo, ul. Wojska Polskiego 47

Darłowo, ul. Plażowa 1

Ustka, pl. Dąbrowskiego 1

Ustka, ul. Kwiatowa

Łeba, al. Św. Jakuba 3

Dziwnów, ul. J. Słowackiego 8A

Lesko, ul. Stawowa 16

Wyprzedaże w namiotach Biedronki

To nie jedyna atrakcja przygotowana przez sieć Biedronka na okres wakacyjny. W ramach letnich promocji, sieć uruchomi kilkadziesiąt namiotów wyprzedażowych w różnych miastach w Polsce. W 70 lokalizacjach będzie można znaleźć namioty z przecenionymi artykułami przemysłowymi, takimi jak sprzęt AGD, zabawki, narzędzia, czy tekstylia.

Decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia oraz organizacji wyprzedaży w namiotach to ukłon w stronę turystów, którzy często potrzebują elastyczności w planowaniu swoich zakupów. Dzięki całodobowym sklepom, wakacyjni goście nie muszą martwić się o godziny otwarcia marketów, co pozwala im w pełni korzystać z uroków letniego wypoczynku. Z kolei namioty wyprzedażowe stanowią doskonałą okazję do zakupu atrakcyjnych produktów w niższych cenach.

Biedronka, reagując na potrzeby klientów, wprowadza udogodnienia, które z pewnością spotkają się z pozytywnym odbiorem wśród turystów. Całodobowe sklepy w popularnych kurortach oraz liczne wyprzedaże to dowód na to, że sieć stara się dostosować do dynamicznie zmieniających się oczekiwań konsumentów.

