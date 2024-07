Biedronka rozda klientom vouchery na 150 zł. Wyjaśnia, co trzeba zrobić

Przypomnijmy, że pod koniec maja br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że zorganizowana na początku grudnia 2022 roku akcja promocyjna Biedronki pod nazwą „Magia rabatów” naruszała prawa konsumentów.

Posiadacze aplikacji lub karty Moja Biedronka byli wówczas zachęcani przez sieć do zakupu trzech produktów z kategorii książki i/ lub zabawki, a połowę kwoty wydanej na te produkty mieli otrzymać w formie vouchera wydrukowanego na paragonie. Voucher można było przeznaczyć na kolejne zakupy. W reklamach zamieszczonych w sklepach brakowało jednak dokładnej listy produktów, które można było kupić. Materiały marketingowe opatrzone były gwiazdką, przy której mniejszym drukiem informowano o ograniczeniach promocji, która miała obowiązywać tylko na wybrane artykuły przemysłowe lub tekstylia. Do UOKiK wpłynęło wiele skarg. Klienci byli zaskoczeni, że nie mogą zapłacić voucherem za istotną część produktów powszechnie przypisanych do tych kategorii.

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Jedną z nich było wprowadzanie w błąd co do warunków promocji w przekazach reklamowych. Informacje pojawiające się na plakatach w sklepach nie informowały o produktach, których nie można było kupić za voucher. Spółkę zobowiązano, by dostarczyła nowe vouchery o wartości 150 zł dla poszkodowanych klientów.

Biedronka reaguje na decyzję UOKiK

Dziś Biedronka opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat, w którym wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać voucher. – Klienci, którzy otrzymali voucher w ramach akcji promocyjnej „Magia Rabatów – Zabawki i Książki – Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r”. i nie został on przez nich zrealizowany w odpowiednim terminie niezależnie od przyczyny, uprawnieni są do otrzymania vouchera o wartości 150 zł na cały asortyment w ramach jednorazowych zakupów niezależnie od ich wartości, ważny rok od daty jego otrzymania (bez możliwości zamiany na gotówkę) – czytamy w komunikacie.

Sieć publikuje listę wyjątków, które w ramach vouchera nie będą mogły zostać zrealizowane. Chodzi o:

napoje alkoholowe,



wyroby tytoniowe,



preparaty początkowego karmienia niemowląt,



Do listy wyjątków dołączono również wszelkie usługi, czy doładowania, w tym doładowania telefonów i kart podarunkowych.

– Klientom, którzy jednocześnie są członkami programu lojalnościowego Moja Biedronka, voucher zostanie automatycznie zapisany na karcie Moja Biedronka, której użyli przy udziale w ww. akcji promocyjnej. Klienci, którzy brali udział w ww. akcji promocyjnej, a następnie zrezygnowali z uczestnictwa w programie Moja Biedronka proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – informuje Biedronka w komunikacie.

