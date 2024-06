Niesamowita oferta Biedronki. Rozdaje podwójne zaproszenia na loty do Paryża

„Poleć z Biedronką do Paryża” – tak brzmi nazwa nowej akcji promocyjnej znanego dyskontu. W konkursie czeka aż 2 tys. biletów lotniczych, czyli tysiąc podwójnych zaproszeń. Zwycięzcy będą mieli okazję do kibicowania polskim parasportowcom podczas najważniejszej sportowej imprezy czterolecia oraz do zwiedzania miasta.

Biedronka oferuje bilety do Paryża

Konkurs Biedronki, w ramach którego można wygrać bilety lotnicze do Paryża, wystartował 24 czerwca. Czas na wzięcie udziału kończy się 13 lipca. „Postawa parasportowców to wzór do naśladowania dla nas wszystkich. Ich hart ducha oraz wola walki to wartości, które zasługują na najwyższe uznanie. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na konkurs, dzięki któremu zawodnicy, otrzymają jeszcze mocniejsze wsparcie polskich kibiców. Wierzymy, że te 2000 osób poniesie naszych sportowców nie tylko do osiągnięcia najlepszych wyników, ale przede wszystkim sprawi im dużo radości” – komentowała Aleksandra Surdyk-Kaptur, starsza menedżerka ds. lojalności klientów i innowacji cyfrowych.

Nagrody to nie tylko loty czarterowym samolotem, ale też zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu oraz pełne wyżywienie. Ponadto program pobytu obejmuje wspieranie naszych parasportowców oraz zwiedzanie Paryża. Na miejscu zwycięzcy spędzą 3 dni. Wylot planowany jest w terminach między 2 a 6 września 2024 r., powrót do Polski między 4 a 8 września 2024 r.

Jak można zdobyć bilety do Paryża w Biedronce?

Zasady konkursu Biedronki są dość proste. Wystarczy, że klienci będą robili zakupy w sklepie. Gdy wydamy min. 69 zł, otrzymamy specjalne punkty na kartę Moja Biedronka lub aplikację. Gdy wśród wybranych artykułów znajdzie się jakiś z oferty sponsorskiej, otrzymamy dodatkowy punkt. Taki asortyment oznaczony jest w gazetce jako: „Kup i zyskaj extra punkty”. Produkty ze wspomnianej oferty będą się zmieniać co tydzień w okresie trwania konkursu. AKtualnie są to np. ciastka Milka Pieguski z czekoladą oraz ciastka Milka Sensations.

Ranking i liczbę punktów można sprawdzać codziennie na swoim koncie Biedronki. Rywalizacja ma być bardzo dynamiczna, a wyniki mogą zmieniać się z dnia na dzień. Sieć poinformuje każdego o wynikach indywidualnie po 13 lipca. To nie pierwsza tego typu specjalna akcja tej sieci. Jakiś czas temu klienci mogli starać się o darmowe bilety na Euro 2024. Wystarczyło kupić zakupy z konkretnej puli. Spróbujecie swoich sił?

