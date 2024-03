Biedronka rozda bilety na Euro 2024. Oto co trzeba zrobić, by je zdobyć

Biedronka pozwoli wygrać bilety na Euro 2024. Do mistrzostw coraz mniej czasu, bowiem zaczynają się już w piątek 14 czerwca 2024 roku. To wydarzenie obserwowane na całym świecie i angażuje głównie miłośników piłki nożnej. W tym roku rozgrywki odbywać się będą w 10 niemieckich miastach m.in. w Monachium, Dortmundzie czy Hamburgu. Finał z kolei zobaczymy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Chcecie być na miejscu? Warto spróbować zdobyć bilet za darmo.

Bilety na Euro 2024 w Biedronce

Biedronka promuje specjalny konkurs m.in. w aktualnej gazetce promocyjnej. Okazuje się, że klienci codziennie mają szansę wygrać podwójne bilety na mecze grupowe, a ponadto – w finale – podwójne bilety na mecz finałowy. Wystarczy zrobić odpowiednie zakupy, by mieć szansę na zwycięstwo. Do zdobycia są łącznie 54 nagrody.

Taka nagroda pozwoli sporo zaoszczędzić. Bilety na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej normalnie można kupić od 130 do 1720 zł – wszystko zależy od wybranej kategorii i rodzaju miejsc. Mowa tu o cenach za mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej. Najdroższy jest oczywiście finał, tutaj na bilet trzeba wydać od 95 do 2000 euro, co daje minimum 409 zł. Za wygrane miejscówki nie zapłacimy nic.

Bilety na Euro 2024 w Biedronce. Warunki konkursu

By mieć szansę na wygranie biletów na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2024 roku, należy wybrać się do Biedronki i kupić minimum dwa produkty takich marek jak Dove, Dove Man+Care, Rexona lub Axe. W tym zestawie obowiązkowo musi być 1 kosmetyk męski. Po opłaceniu zakupów należy zachować oryginalny paragon.

Po wszystkim koniecznie jest zarejestrowanie się na specjalnej stronie i wysłanie zgłoszenia na promocjeunilever.pl/rexonaeuro2024. Gdy już wpiszemy odpowiednie dane, możemy wziąć udział w loterii i mieć szansę na oglądanie meczu na żywo. Biedronka oferuje zwycięzcom nie tylko bilety – do każdych dwóch dodaje też 2000 zł, które można przeznaczyć na dojazd do Niemiec. Akcja obowiązuje tylko w sklepach wspomnianego dyskontu, a sprzedaż promocyjna i przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 25 marca do 14 kwietnia 2024 roku.

