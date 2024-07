Niezwykłe odkrycie w woj. lubelskim. Stos monet z czasów Cesarstwa Rzymskiego

We wsi Księżpol (woj. lubelskie) członkowie stowarzyszenia „Grupa Eksploratorzy” prowadzili poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o odkryciu na kilku polach ornych bardzo dużej ilości metalowych zabytków archeologicznych, w miejscu gdzie dotychczas nie było znanych stanowisk archeologicznych. Natrafiono m.in. na stosik monet z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

– Mamy więc do czynienia z nowym, dotychczas nieznanym stanowiskiem archeologicznym, bardzo wartościowym pod względem naukowym i konserwatorskim, zawierającym zespół zabytków archeologicznych, które bardzo rzadko występują w takich ilościach – informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odnalezione monety

Podczas poszukiwań odkryto:

srebrny denar Antoniusa Piusa — wybity w latach 138-161 (3 sztuki);



srebrny denar Faustyny Młodszej (córki Antoniusa Piusa) — wybity w 141 r.;



srebrny denar Marka Aureliusza — wybity w 174 r.;



Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca uwagę, że niektóre monety celowo odcięto prawdopodobnie podczas wymiany handlowej. Chodzi o srebrny denar rzymski Antoniusa Piusa (moneta triumfalna) wybijany w Rzymie w latach 146-152, a także fragment srebrnego denara Herenii Etruskiej, żony Trajana Decjusza, wybijany w latach 249-251.

– Zachowane ok. 1/4 monety, odcięte celowo od całości zapewne w trakcie transakcji handlowej. Jest to dość rzadka moneta ze względu na jej podwójną wielkość w stosunku do typowego denara — podkreśla Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odnaleziono również falsyfikaty. Chodzi o srebrnego denara rzymskiego. Podróbka wykonana przez Gotów z kultury wielbarskiej (bardzo słabo czytelny), oraz falsyfikat srebrnego denara rzymskiego Antoniusa Piusa wybijanego w Rzymie w latach 138-161. Ta podróbka również została wykonana przez Gotów z kultury wielbarskiej (słabo czytelny awers z podobizną cesarza i naśladownictwem napisu).

Czytaj też:

Sprawdź, czy masz w domu stare monety z PRL-u. Można na nich dobrze zarobić!Czytaj też:

Nawet setki tysięcy euro za stare, rzadkie monety. Mają niezwykłą wartość