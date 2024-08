Tę branżę omija kryzys. Jesteśmy piątym rynkiem w UE

Silną pozycję Polski na globalnym rynku urody pokazuje raport „Kosmetyczna Polska”, przygotowany przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (PZPK) wraz z instytutem WiseEuropa. Jesteśmy piątym w Europie i dziewiątym na świecie eksporterem kosmetyków (z 3,8 proc. udziałem w globalnej sprzedaży). Przyczynił się do tego ubiegłoroczny, 17-proc. wzrost przychodów polskich firm z zagranicy, które sięgnęły blisko 5,7 mld euro. – Branża kosmetyczna jest silnie nastawiona na eksport – komentuje cytowany przez gazetę Krzysztof Bocian, analityk WiseEuropa.

Ekspert wskazuje, że konkurencyjności polskich eksporterów sprzyja też słaby złoty, szczególnie na przestrzeni ostatniej dekady. Zwiększało to opłacalność produkcji nad Wisłą, w którą zainwestowało wiele zachodnich firm.

Eksport kosmetyków i produktów higieny osobistej, to – jak zauważa dziennik – zasługa globalnych potentatów tego rynku, czyli m.in. L’Oreala, Avonu, P&G czy Beiersdorfa, które ze swoich fabryk w Polsce zaopatrują nie tylko kraje naszego regionu.

Udany rok dla branży urody. Wzrosła sprzedaż kosmetyków

W raporcie zwrócono uwagę, że ubiegły rok przyniósł nie tylko dwucyfrowy wzrost eksportu, ale również sprzedaży kosmetyków w Polsce. Z przytoczonych danych danych firmy badawczej Euromonitor Int. wynika, że jej wartość sięgnęła w 2023 roku 25,4 mld zł, czyli o niemal 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Polska jest piątym co do wielkości rynkiem kosmetyków w UE (w czołówce są Niemcy, Francja i Włochy).

Według ekspertów rozwój rynku urody to nie tylko zasługa rosnącego zainteresowania pielęgnacją skóry i ciała (przyczyniają się do tego internetowi influencerzy) i skłonności klientów do inwestowania w produkty poprawiające wygląd i samopoczucie. Coraz ważniejszą rolę odgrywają także innowacje i rozwój technologiczny w branży kosmetycznej.

– Przedsiębiorstwa więcej inwestują w badania i rozwój, co umożliwia wprowadzenie na rynek nowych produktów – podkreślają autorzy raportu.

Eksperci PZPK podkreślają, że rynek kosmetyków jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się i wszechstronnych sektorów gospodarki w Polsce. Dowodzi tego stale rosnąca liczba nowych firm. W 2023 było ich 1310, o 16 proc. więcej niż pięć lat wcześniej. Większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa, w tym kosmetyczne start-upy, którym wejście na rynek bardzo ułatwia rozwój e-handlu.

