Będzie nowa autostrada. Wiemy, gdzie powstanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuje, że podpisała w tym roku podpisała w tym roku 25 umów na realizację nowych i remont obecnych odcinków dróg. Zaplanowano 333 km nowych dróg o wartości ponad 12,4 mld zł. Ponadto w przetargu znajduje się 21 zadań na odcinki dróg o łącznej długości 183 km.

Nowa autostrada A50

Wśród projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłości GDDKiA wskazuje m.in. nową autostradę A50. Ma ona przebiegać w okolicach Warszawy i wraz z planowaną drogą S50 wejdzie w skład tzw. ringu, pętli wokół miasta. Powstaną one w okolicy obecnej drogi krajowej nr 50, która jest mocno obciążona i potrzebuje zmian. A50 miałaby też przejąć ruch z obecnej drogi ekspresowej S2.

W komentarzu dla serwisu Interia.pl GDDKiA informuje, że projektanci pracują obecnie nad wytyczeniem możliwych wariantów przebiegu S50 i A50 po zachodniej stronie Warszawy, od S7 na północ od stolicy do S7 na południe od niej.

– Jesteśmy na początkowym etapie opracowywania dokumentacji potrzebnej do wskazania wariantów przebiegu drogi i wskazania jednego z nich jako preferowanego we wniosku o decyzję środowiskową. Dla wschodniej części ringu, od S7 do S7, jeszcze nie ogłosiliśmy przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – informuje GDDKiA.

Jak przypomina portal, A50 znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.). Według wstępnych oszacowań, przetarg na projekt i roboty budowlane powinien zostać zamknięty do 2025 roku, a budowa drogi miałaby potrwać do 2029 roku.

Jak niedawno informowaliśmy, Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia, które zakłada rozszerzenie sieci płatnych dróg ekspresowych i autostrad dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Opłatami mają zostać objęte odcinki oddane do użytku w 2017 roku. Zmiany budzą sprzeciw branży transportowej, która obawia się, że pogrążą one przedsiębiorców.

Czytaj też:

W tym roku niewiele nowych dróg zostanie oddanych do użytkuCzytaj też:

Kłótnia kierowców na autostradzie. Jeden zaatakował drugiego maczetą