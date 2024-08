Carrefour przetestuje system kaucyjny. Wiemy, gdzie pojawią się butelkomaty

8 sierpnia w warszawskich sklepach Carrefour wystartował pilotaż systemu kaucyjnego. Poza siecią sklepów Carrefour Polska jego organizatorami są PolKa – Polska Kaucja (jeden z pierwszych zarejestrowanych na polskim rynku operatorów system kaucyjnego), InPost oraz producent wody Muszynianka.

System, który rozpoczął działanie w stolicy, będzie realizowany w wymiarze, w jakim zacznie on obowiązywać w Polsce wraz z początkiem przyszłego roku.

W ramach pilotażu odpłatnie będą odbierane od klientów trzy frakcje opakowań:

szklane butelki zwrotne,



butelki PET do pojemności 3 litrów,



puszki aluminiowe do pojemności 1 litra.



System kaucyjny na razie w 6 sklepach

Zbiórka w sklepach Carrefour odbywać się będzie automatycznie, czyli do wyspecjalizowanych maszyn sortujących, tzw. butelkomatów. Początkowo realizowana będzie w czterech warszawskich placówkach sieci (Carrefour Atrium Reduta, Carrefour Westfield Arkadia, Carrefour Galeria Wileńska, Carrefour Plac Unii), a także w dwóch podwarszawskich supermarketach (Carrefour Otwock, ul. Matejki oraz Carrefour Żyrardów, ul. 1 Maja). W kolejnych tygodniach pilotaż obejmie kolejne sklepy na terenie Warszawy i okolic. Łącznie w projekcie weźmie udział 36 sklepów różnych formatów należących do Carrefoura.

– W pilotażu realizowanym w warszawskich sklepach Carrefour, klienci, w zamian za oddane opakowania, otrzymają zapłatę w postaci e-bonów drukowanych bezpośrednio przez butelkomaty, którymi od razu będą mogli zapłacić za zakupy w sklepach sieci. E-bony należy jednak zrealizować tego samego dnia i w sklepie, w którym zostały oddane odpady. Finalna kwota e-bonu będzie opiewała na 50 groszy za każdą oddaną szklaną butelką zwrotną oraz po 5 groszy za każdą oddaną butelkę PET (do pojemności 3 litrów) oraz puszkę aluminiową (do pojemności 1 litra). Początkowo pilotaż będzie obejmował wyłącznie butelki i puszki z oferty całej sieci Carrefour, a następnie także inne dostępne na rynku, w tym także w sklepach konkurencji – informuje Carrefour.

Pilotaż systemu kaucyjnego w Warszawie potrwa cztery miesiące.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 roku wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

