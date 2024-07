System kaucyjny już w przyszłym roku. „Firmy nie są na to gotowe”

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą od początku przyszłego roku w Polsce ma zacząć działać system kaucyjny obejmujący opakowania z tworzyw sztucznych. Na razie nie wiemy jednak jak dokładnie ma wyglądać, bo prace wciąż trwają. – 1 styczna 2025 roku nie będziemy mieli tego, co jest rozumiane jako powszechny, ogólnopolski system kaucyjny. Ten system będzie się tworzył, tak, jak będą uruchamiani kolejni operatorzy – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Trwają prace nad ustawą

Według przyjętej w 2023 roku ustawy od 1 stycznia 2025 roku ma zacząć obowiązywać zbiórka opakowań z tworzyw sztucznych w systemie kaucyjnym. Jednak przepisy dotyczące tego, jak ten system ma działać są dopiero na etapie tworzenia. W maju zakończyły się konsultacje branżowe, pełen tekst ustawy poznamy najprawdopodobniej w październiku.

– To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne. Wyobraźmy sobie 16 mld opakowań, które trzeba zebrać, rozliczyć co do sztuki, wypłacić każdemu konsumentowi kaucję, zagwarantować, że to się wszystko rozliczy, a do tego nałóżmy na to jeszcze pięciu, czy sześciu operatorów, każdy działający w inny sposób. A trzeba jeszcze podpisać umowy między sklepami – mówi Andrzej Gantner.

Wielu operatorów, wspólny cel

Pod koniec czerwca prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dał zielone światło do utworzenia dwóch nowych operatorów systemu kaucyjnego. W przeciwieństwie do wielu krajów, gdzie działa jeden operator systemu kaucyjnego, Polska postawiła na model z wieloma operatorami. Firmy te, tworzone przez producentów i importerów napojów, będą odpowiedzialne za zbieranie i transport opakowań i odpadów. Producenci muszą osiągnąć określone poziomy zbierania, aby uniknąć dodatkowych opłat, zwanych opłatami produktowymi.

Pierwsza decyzja UOKiK dotyczy współpracy takich firm jak Coca-Cola HBC, Colian, Żywiec-Zdrój, Grupa Maspex, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Oshee Polska, Zbyszko Company, Orangina Schweppes Polska, Nałęczów Zdrój i Van Pur. Druga zgoda obejmuje producentów piwa: Carlsberg Polska, Kompanię Piwowarską i Grupę Żywiec.

Wzięto pod uwagę, że na rynku będą również inni operatorzy systemu kaucyjnego. Nowe firmy nie utrudnią dostępu do systemu innym producentom i importerom napojów, którzy będą mogli dołączyć na równych zasadach. Systemy kaucyjne będą działać non-profit, co oznacza, że nie będą czerpać korzyści z kaucji, a wysokość kaucji będzie ustalana przepisami.

Czytaj też:

Komu się nie spieszy do systemu kaucyjnegoCzytaj też:

Butelkomaty niezgody. Sklepy ostrzegają, że to się może nie udać