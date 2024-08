Dobre wieści z rynku pracy. Takiej sytuacji nie było od 15 miesięcy

Nadeszły pozytywne wieści z rynku pracy. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w lipcu br. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To wzrost o 4 proc. w stosunku do lipca 2023 roku, kiedy to pojawiło się 285 tys. ofert.

Pierwsza taka sytuacja na rynku pracy od 15 miesięcy

Grant Thornton zwraca uwagę, że to pierwszy wzrost od ponad roku – ujemna dynamika liczby ofert pracy utrzymywała się na rynku od kwietnia ubiegłego roku i dopiero w lipcu nadeszła długo wyczekiwana odwilż. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) wzrosła w lipcu z – 6 proc. do -4 proc. i jest najwyższa od 10 miesięcy.

Zdaniem przedstawicieli Grant Thornton, wszystko wskazuje na to, że rynek pracy ma już dołek za sobą.

– Choć w ostatnich miesiącach analizowane przez nas dynamiki liczby ofert pracy szły w górę, to byliśmy ostrożni z wyciąganiem na tej podstawie jednoznacznych, optymistycznych wniosków. Obawialiśmy się, że to tylko wahania sezonowe. Ostatnie odczyty sprawiają, że to już czas wyraźnie powiedzieć: udało się. Wydaje się, że rynek pracy w Polsce faktycznie ma już za sobą ostatni dołek, wywołany wojną na Ukrainie, kryzysem energetycznym i szokiem inflacyjnym – komentuje Monika Łosiewicz, Menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.

W poprzednim miesiącu największy wzrost liczby ofert pracy w ujęciu rocznym odnotowano w branży medycznej (pracodawcy opublikowali tu aż o 30 proc. więcej ofert niż rok temu). Wzrost widoczny jest też wśród pracowników fizycznych oraz wśród prawników (odpowiednio 9 proc. i 6 proc.). Największe spadki odnotowano w branżach IT i HR (odpowiednio 15 proc. i 11 proc.).

