Obniżą czy zostawią na obecnym poziomie? Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych

Za kilka godzin poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Wrześniowe posiedzenie rozpoczęło się we wtorek, a zakończy w środę 4 września około godziny 14-15. Jutro odbędzie się tradycyjna konferencja przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego, który przedstawi powody

Posiedzenie RPP. Jutro konferencja Adama Glapińskiego

Ekonomiści nie spodziewają się jednak przełomu. Ich zdaniem Rada pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przemawia za tym sytuacja gospodarcza: wskaźnik inflacji w lipcu wyniósł 4,2 proc. (duży w tym udział lipcowego odmrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych), ceny towarów i usług konsumpcyjnych mocno poszły w górę. Szybki szacunek inflacji w sierpniu wskazał na kolejny wzrost – do poziomu 4,3 proc. Rząd przewiduje, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 5 proc.

– Pierwsze po wakacjach decyzyjne posiedzenie RPP nie przyniesie niespodzianki. Stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Wszystko co dzieje się obecnie w gospodarce odsuwa myślenie o obniżce stóp co najmniej do połowy przyszłego roku. Biorąc także pod uwagę dość zaskakujące wcześniejsze decyzje RPP, np. tą o wyborczej obniżce stóp do 5,75 proc. oraz głosy samych członków Rady, nie powinniśmy się czuć zaskoczeni, że zamiast obniżki możemy zobaczyć podwyżkę – ocenił Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Stopy procentowe od października 2023 r. pozostają na niezmiennym poziomie. Jesienią 2021 roku rozpoczęła się seria podwyżek, która trwała przez 9 miesięcy. Bardzo uderzyło to w kredytobiorców, bo wysokość miesięcznych rat jest powiązana ze stopami.

Na rosnącą inflację zwrócił uwagę na antenie TOK FM Jakub Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej, główny ekonomista Credit Agricole. – Szczyt według naszych prognoz osiągnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, więc w takich uwarunkowaniach makroekonomicznych przestrzeni do obniżek nie ma – tłumaczył.

– Ważniejsza będzie konferencja prezesa Glapińskiego niż sam komunikat. Prezes miał ostatnio zaskakujące wypowiedzi – dodał.

