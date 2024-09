Kwitnie handel workami z piaskiem. Ceny z dnia na dzień rosną

W miejscach, gdzie mieszkańcy obawiają się powodzi kwitnie handel workami z piaskiem. Jak zauważa Interia.pl, na stronach sprzedażowych można znaleźć stare oferty, gdzie 20 kg worek kosztował od 8 do 10 zł. Teraz – w związku z większym zapotrzebowaniem – ceny wzrosły.

Ile kosztują worki z piaskiem?

Oferty z województwa dolnośląskiego (jeden z najbardziej dotkniętych kataklizmem regionów) w serwisie OLX pokazują, że ceny worków z piaskiem w ostatnim czasie kształtowały się następująco.

Piasek w workach pakowany po 30 kg – 12 zł (oferta z 12 września);



Piasek w workach pakowany po 30 kg – 13 zł (oferta z 13 września);



Piasek w workach pakowany po 25 kg – 15 zł (oferta z 15 września);



Piasek w workach pakowany po 30 kg – 15 zł (oferta z 15 września).



Portal zauważa, że najwyższa cena to 50 zł za 30 kg piasku przeciwpowodziowego do workowania. Z nieco niższymi cenami mamy do czynienia w miastach, w których zagrożenia powodziowego nie ma. To np. przypadek Szczecina, gdzie 25-kilogramowy worek z piaskiem kosztuje 9 zł.

Warto podkreślić, że pojawiają się również oferty sprzedaży worków za symboliczną złotówkę, a w niektórych przypadkach nawet za darmo.

Worki z piaskiem dostępne są również w dużych sieciach budowlanych. W takich sklepach trzeba jednak osobno zaopatrzyć się w worki, a osobno w piasek.

W Leroy Merlin zakup worka to koszt 7,49 zł za sztukę (worki można również kupić w zestawie – 5 sztuk za 20,99 zł). Do tego należy doliczyć piasek budowlany – 25-kilogramowy worek to koszt 13,29 zł. Nieco mniej, bo 6,98 trzeba zapłacić za worek w Castoramie. Zbliżona jest natomiast cena 25-kilogramowego piasku (13,28 zł). Jeszcze mniej, bo 5,79 zł kosztuje worek w Obi, ale za 25-kilogramowe opakowanie piasku trzeba zapłacić niespełna 14 zł.

