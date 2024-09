Powstaną nowe odcinki S11. Wiemy, kiedy skorzystają kierowcy

– Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłaliśmy ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę około 30 kilometrów drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno. Składają się na to dwa odcinki, które zrealizujemy w latach 2025-2029 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) – czytamy w komunikacie poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Nowe odcinki S11. Kiedy skorzystają kierowcy?

Inwestycja dotyczy odcinków Przygodzice – Ostrzeszów Północ (ponad 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej będzie przebiegać pomiędzy istniejącą S11 stanowiącą obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego a drogą wojewódzką nr 444 w rejonie miejscowości Ostrzeszów) i Ostrzeszów Północ – Kępno Północ (blisko 18-kilometrowy odcinek będzie kontynuacją poprzedniego i rozpocznie się od węzła Ostrzeszów Północ, zapewniając powiązanie z drogami wojewódzkimi 444 i 449, a także obecną drogą krajową nr 11).

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do trzech pasów) w terenie powinna rozpocząć się w ostatnim kwartale 2026 roku. Kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać najwcześniej za pięć lat.

– Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w I półroczu 2029 r. W ramach inwestycji przebudujemy istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową, powstaną również odcinki dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Przy obiektach inżynierskich powstaną przejścia dla dużych i średnich zwierząt – podają drogowcy.

W komunikacie poznańskiej GDDKiA podkreślono, że planowana jest również budowa ponad 30 przejść dla małych zwierząt i płazów, a także budowa ekranów akustycznych oraz zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

Czytaj też:

Wielkopolska. Powstaną dwie nowe i ważne „eski”Czytaj też:

Kolejny odcinek S11. Cała trasa połączy aż 4 województwa