Fatalne wieści dla palaczy. Rząd zdecydował

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie zapisana została tzw. mapa drogowa podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe, czyli informacja o planowanych podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do e-papierosów i wyrobów nowatorskich w latach 2025-2027.

Wyższa akcyza na papierosy

Stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów zostanie podniesiona w przyszłym roku o 25 proc., w 2026 roku o 20 proc., a w 2027 roku o 15 proc. Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia wzrośnie w 2025 roku o 38 proc., rok później o 30 proc., natomiast w 2027 roku o 22 proc.

Nowela zakłada, że stawki akcyzy na cygara i cygaretki wzrosną w przyszłym roku o 25 proc., a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 20 i 15 proc. Podwyżki stawki akcyzy w części kwotowej nie ominą również podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Wzrosną one w 2025 roku o 50 proc., a rok później o 20 proc., natomiast w 2027 roku o 15 proc.

Wyższa będzie również akcyza na płyn do papierosów elektronicznych. W przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 50 i 25 proc.

Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do końca lutego przyszłego roku. Nowa wysokość akcyzy obowiązywać będzie od 1 marca do 31 grudnia 2025 roku.

Jak zauważa RMF FM, obecnie paczka papierosów kosztuje średnio ok. 19 zł. W przyszłym roku – w związku z planowanymi zmianami – jej cena wzrośnie do 21 zł, a w 2026 roku do 24 zł. W 2027 roku paczka papierosów będzie kosztować średnio 27 zł.

Z kolei wkłady do pogrzewaczy tytoniu kosztują w tej chwili średnio 17 zł. W 2025 roku podrożeją o 2 zł, a w 2026 roku ich cena wzrośnie do 21 zł. Wyliczenia te – jak podkreśla rozgłośnia – to propozycja wyjściowa. Nie można zatem wykluczyć, że będzie jeszcze drożej.

